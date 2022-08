La dominicana Clarissa Molina ha tenido un crecimiento notable en los últimos años y se ha convertido en una de las principales figuras de Univision y de toda la farándula latina. Es clave en el programa “El gordo y la flaca”, ha sido anfitriona en los Premios Juventud 2022 y su fama crece como la espuma.

Mientras va almacenando logros en su trayectoria como artista, la modelo también ha sumado alguna que otra polémica, como la que recientemente la involucra con la directora de Miss República Dominicana, Magali Flebes.

A través de su cuenta de Instagram, la directiva del certamen de belleza en su país ha realizado unas fuertes acusaciones en contra de la presentadora de televisión, las cuales no han pasado desapercibidas, por lo que ahora vamos a explicar qué ha sucedido en las redes sociales.

Clarissa Molina es parte del programa "El gordo y la flaca" que se transmite por Univision (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

¿POR QUÉ LA DIRECTORA DEL MISS REPÚBLICA DOMINICANA HA ACUSADO A CLARISSA MOLINA?

La directora del Miss República Dominicana ha asegurado que Clarissa Molina le debe una cantidad de dinero por su participación en Nuestra Belleza Latina y haber resultado ganadora.

Según lo que ha contado, Molina debía pagarle el 30% del premio que ganó al hacerse quedado con la corona de Nuestra Belleza VIP en 2016, pero no lo habría hecho hasta el momento.

“Ponle que ella me diga: ‘Ay, yo no te quiero pagar, vamos a arreglar Magali, vamos a buscarle la vuelta. Mira Magali, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo no te puedo dar el 30%, pero mira, te voy a dar un 10%’ Pues uno lo coge”, comentó.

Así mismo, reveló que ella fue quien presionó para que se convierta en la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016.

“Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina (VIP) porque ella no era la que iba a ganar. solamente bailando y moviendo el cucu eso no es talento”, fueron algunas de sus palabras.

¿LA RESPUESTA DE CLARISSA MOLINA?

La joven modelo dominicana no ha hablado directamente al respecto, pero realizó unas curiosas publicaciones en las historias de su cuenta de Instagram, que serían una indirecta para Magali Flebes.

En aquellas imágenes que compartió, Clarissa Molina hace referencia a la mitomanía, sus síntomas y cómo identificar a alguien que padece esa enfermedad, como si estuviera dando a entender que Magali Flebes está mintiendo.