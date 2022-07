Martin Kove es reconocido por su papel de John Kreese en las películas de “Karate Kid” y en las últimas temporadas de “Cobra Kai”. Aunque ese rol ha contribuido de manera positiva en su vida también le causó algunos problemas con los que ha aprendido a lidiar.

El desquiciado veterano reapareció en la vida de Johnny Lawrence (William Zabka) en la segunda temporada de la serie de Netflix y tras engañar a su exestudiante se quedó con el dojo rival de Miyagi-Do Karate. Más tarde, para afianzar su victoria convocó a su mejor amigo Terry Silver.

Sin embargo, al final de la cuarta entrega de “Cobra Kai” lo perdió todo cuando fue arrestado por culpa de Silver, quien manipuló a Stingray para que mintiera y denunciara a John Kreese por agresión.

Aunque en la quinta temporada de la serie de Netflix podría empezar el camino de la redención de Kreese, por lo pronto, se trata de un personaje manipulador, despiadado y sin escrúpulos. Pero lo peor es que la personalidad del sensei terminó influyendo negativamente en la vida del actor Martin Kove.

John Kreese (Martin Kove) dándole instrucciones a Tory en la cuarta temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

¿CÓMO JOHN KREESE LE CAUSÓ PROBLEMAS A MARTIN KOVE?

En una entrevista con The Wrap, Martin Kove admitió que la caracterización seguía estando en su mente a pesar de que él abandonaba el set de grabación. Esto ocasionó grandes dificultades en su vida personal, sobre todo en lo referente a las relaciones amorosas y familiares.

“Mucho de John Kreese ha caído en mi personalidad que, desafortunadamente, algo de eso me ha causado problemas. Porque se sienta dentro de Marty Kove hasta que somos relevados de la serie, y luego se va”, dijo Kove. “Pero este año hemos hecho dos temporadas, por lo que John Kreese ha estado allí durante seis meses de mi vida en 2021. Y es un tipo duro”.

“Cae en otras cosas que estás haciendo en tu vida. Y tienes que tener cuidado”, agregó. “Es innato. No es algo que puedas controlar, ¿sabes?”.

Asimismo, el actor de “Cobra Kai” comentó: “Déjame decirte: en una relación, es muy difícil. He tenido varias relaciones tumultuosas diferentes, la misma relación, pero muy tumultuosa. Honestamente, creo que mucho tiene que ver con los valores de John Kreese. Y crees que los superarás porque eres Martin Kove, no eres John Kreese, no eres el personaje, pero todavía están ahí muy sutilmente. Todavía están allí. Son una fuerza impulsora. Porque es un ganador. Y eres un actor, quieres ser un ganador”.