La cuarta temporada de “Cobra Kai” estuvo llena de emocionantes episodios protagonizados por Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, quienes entrenaron a sus alumnos de los dojos “Colmillo de Águila” y “Miyagi-Do”, respectivamente, para enfrentarse en el Torneo de Karate All Valley a los discípulos de John Kreese y Terry Silver. Ante ello, existe gran expectativa por lo que sucederá en la quinta temporada ¿Cuál será el futuro de John Kreese?.

La serie de Netflix, “Cobra Kai”, se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas en dicha plataforma de streaming. Con cuatro temporadas emitidas donde se relata la historia de los eternos rivales Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, la franquicia de Karate Kid es considerada una de las preferidas del público durante los últimos años.

Esta serie es protagonizada por Ralph Macchio que interpreta a Daniel LaRusso y William Zabka en el papel de Johnny Lawrence. Junto a ellos aparecen dos actores que estuvieron en las antiguas películas de Karate Kid, como son Thomas Ian Griffith, quien da vida a Terry Silver y Martin Kove, el recordado John Kreese.

Terry Silver y John Kreese durante el torneo All Valley. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

A pesar que este último es un personaje antagónico que solamente busca su beneficio propio sin importarle dañar a las personas, muchos seguidores de la serie se han preguntado qué sucederá con John Kreese en la temporada 5 de “Cobra Kai”.

¿JOHN KREESE SEGUIRÁ EL CAMINO DE LA REDENCIÓN EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Durante la cuarta temporada John Kreese confió mucho en quien durante muchos años fue su amigo, Terry Silver, sin pensar que este último lo traicionaría y que, además, se propuso enviarlo a prisión al creador del dojo “Cobra Kai”.

John Kreese pierde todo al ser arrestado por un crimen que no cometió y se da cuenta que Terry Silver no era quien él pensaba. Esta situación es similar a la que vivió Johnny Lawrence durante la temporada 2 y 3 de “Cobra Kai”. Es por ello que muchos pensarían que el maestro de Johnny podría seguir los pasos de su alumno y tomar el camino de bien.

John Kreese es detenido por un crimen que no cometió pero todo fue una trampa de Terry Silver. (Foto: Netflix)

Durante las primeras temporadas Johnny Lawrence se dio cuenta que el método de enseñanza que aplicaba con sus alumnos no era el adecuado y trató de cambiar e ir por el buen camino. Esto lo consiguió con mucho esfuerzo y con la ayuda, incluso de Daniel LaRusso. Es por ello que John Kreese quien fue traicionado por su mejor amigo pueda redimirse y, quizás, unirse a Lawrence y LaRusso en contra de Terry Silver.

El actor Thomas Ian Griffith interpreta a Terry Silver. (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ JOHN KREESE PODRÍA CAMBIAR EL RUMBO DE SU VIDA?

En la segunda temporada Johnny Lawrence se vio en la obligación de solucionar el problema que generó al reabrir el dojo “Cobra Kai”.

En el caso de John Kreese es posible que él también opte por el camino correcto y trate de resolver todo el problema que generó al traer de nuevo a Terry Silver al mundo del karate, pues, fue él quien buscó a quien creyó era su antiguo amigo.

John Kreese y Terry Silver celebrando su alianza para ganar en el torneo All Valley. (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Cobra Kai campeonó una vez más el Torneo de Karate de All Valley y anunció la ampliación de su franquicia por toda la ciudad. Miyagi-Do y Eagle Fang, en tanto, deberían cerrar sus puertas para siempre por la apuesta que hicieron sus senseis. Sin embargo, esa no parece ser una opción. Después de todo, Terry Silver hizo trampa para ganar: le pagó a uno los jueces para favorecer a su dojo. ¿Acaso Tory renunciará al trofeo y acusará a su maestro? Ahora, ese no fue el único movimiento de Silver.

Para deshacerse de Kreese, su mayor debilidad, convenció a Stingray de acusar falsamente al sensei de haberlo atacado salvajemente y enviarlo a prisión. Y con John fuera del camino, Terry Silver tiene toda la intención de controlar a los jóvenes del Valle.

Por su parte, luego de quedar fuera de la competencia por una lesión, Miguel viajó a México para buscar a su padre, y si bien Johnny prometió traerlo de regreso, deberá demostrarle que puede ser una figura paterna para él a pesar de la presencia de Robby.

En tanto, para hacer frente a Cobra Kai, Daniel también consigue refuerzos: Chozen Toguchi, el último heredero del Miyagi-Do original y guardián de las técnicas secretas del dojo.