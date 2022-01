La temporada 4 de “Cobra Kai” ha dejado grandes interrogantes en la trama principal de cara a su quinta temporada. Por lo que, luego de su final, la serie de Netflix sigue siendo tema de conversación. Y aunque en la entrega, la presencia de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) se robó todas las miradas, la ficción contó con algunas sorpresas que pocos se dieron cuenta, como la presencia de la hija de Ralph Macchio, el actor que da vida a Daniel LaRusso. ¿Te diste cuenta?

Julia Macchio fue parte de “Cobra Kai” en su temporada 4, ella es una aspirante actriz que todavía no cuenta con muchos trabajos a sus espaldas pero que ya ha empezado su carrera con algunos pininos en el mundo de la interpretación, por lo que la serie de Netflix no ha su primer rol. No obstante, ha sido, hasta el momento, el más importante, dado a la importancia de la franquicia.

LA PARTICIPACIÓN DE JULIA MACCHIO EN “COBRA KAI” 4

La hija de Ralph Macchio tuvo una pequeña participación en la cuarta temporada de la ficción que trajo de vuelta a la palestra a su padre, “Cobra Kai”. Concretamente, la actriz aparece en el octavo capítulo, Empieza la fiesta (4x08), interpretando a Vanessa, la prima de Daniel LaRusso.

Ella es psicóloga de profesión, y participa de una divertida escena frente a Daniel y Amanda (Courtney Henggeler) para hablar de los problemas de conducta de su hijo Anthony (Griffin Santopietro), quien está haciendo que la entrada en la escuela de Kenny (Dallas Young) sea un auténtico infierno. La conversación acaba siendo un poco conflictiva. Sin embargo, también les hizo reflexionar sobre la relación que ellos mismos mantenían con sus hijos.

¿QUIÉN ES JULIA MACCHIO?

Julia Macchio es la primogénita del actor y su esposa, Phyllis Fierro, enfermera de profesión. La actriz nació en 1992, mientras que su hermano menor, Daniel, nació en 1996.

Macchio comenzó su carrera actoral en el teatro. En 2012, debutó en la película de comedia “Girl Most Likely” como Lucy. La película también fue protagonizada por la estrella de SNL, Kristen Wiig.

Cinco años después de su debut, apareció en dos proyectos. Una fue una película titulada “Wholly Broken”, y en 2018, apareció en “Stella’s Last Weekend” junto a los hermanos Wolff.

A sus 29 años, Julia ha trabajado en tres proyectos audiovisuales. Además, le interesa el modelaje y el baile; prueba de ello son las imágenes que comparte en sus redes sociales, principalmente en Instagram, donde cuenta con más de 84 mil seguidores. Según algunos medios, la hija de Ralph Macchio aplicó su interés por bailar y actuar cuando se desempeñó como coreógrafa en “The Rest of My Life” de 2019.

En una entrevista con los presentadores del podcast “Cobra Kai Kompanion”, Peter Veunnasack y Brihana Davidson, Julia Macchio dijo: “No sé si la gente sabe esto sobre mí, pero soy cantante, actriz y bailarina. Siempre me ha gustado hacer los tres”.

De hecho, la pasión por el arte escénico empezó muy joven, cuando apenas tenía cinco años de edad. Según la propia actriz a esa edad comenzó a asistir a clases de baile. También reveló que había estado involucrada en el canto, la actuación y la interpretación desde que era una niña pequeña. “Básicamente, actuaba en las películas de Disney para mi familia o para cualquier persona que quisiera verlas. Entonces, (he) tenido eso en mí desde siempre”, confesó.

