CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Miyagi-Do y Eagle Fang Karate unen fuerzas para derrotar a John Kreese en el próximo Torneo de Karate de All Valley, el nuevo sensei de Cobra Kai busca a su viejo amigo Terry Silver para asegurar la victoria, sin embargo, no recibe la respuesta que esperaba, al menos, no al principio.

Mientras Kreese intenta persuadir a un antiguo socio para que regrese a Cobra Kai y se olvide de la vida que construyó luego de asistir a terapia, Johnny aprende estrategias defensivas, Daniel practica cómo atacar, y Amanda confronta a Tory.

A pesar de los esfuerzos de sus estudiantes, Daniel y Johnny no pueden combinar sus estilos de karate y deciden separarse. En tanto, Kreese y Silver son cada vez más fuertes, ya que Terry se asegura de no cometer los errores del pasado y utiliza su dinero para implementar el dojo y atraer más estudiantes.

Johnny y Daniel intentando trabajar en equipo para vencer a sus rivales (Foto: Cobra Kai/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

Aunque ambos bandos no pueden luchar hasta el torneo encuentran la manera de fastidiar a sus oponentes. De hecho, Hawk pierde su mohawk en uno de los ataques y decide dejar el karate, pero gracias a su amigo Demetri se une Miyagi-Do.

Por su parte, Eagle Fang debe buscar a estudiantes mujeres si quiere tener una oportunidad en el torneo, que en esta edición tiene nuevas reglas, no solo separa a hombres y mujeres, también incluyen una prueba de habilidades, y cada una categoría acumula puntos que determinarán al gran campeón.

En otro momento, Daniel invita a Anthony a unirse a Miyagi‑Do, pero descubre que no conoce a su hijo tanto como pensaba, ya que en realidad es él quien molestaba a Kenny, el nuevo recluta del dojo de Kreese. Miguel se entera de la verdad sobre Johnny y Carmen, y las cosas se ponen algo extrañas.

Después de una desastrosa fiesta de graduación, empieza el torneo anual y varios dojos se enfrentan para ser los campeones y ajustar cuentas personales. A pesar de que los protagonistas de “Cobra Kai” avanzan en la competencia, un dolor en la espalda deja a Miguel fuera del torneo.

En el último episodio de la cuarta temporada de “Cobra Kai”, Robby y Hawk se enfrentan en una final de infarto. Luego de un empate, su combate se define en muerte súbita, y aunque ambos conocen los dos estilos de karate, Eli Moskowitz se convierte en el ganador gracias a que Daniel le permite utilizar lo que aprendió de Johnny.

Tras la victoria de Hawk, LaRusso acepta que necesita la ayuda de Lawrence para vencer y finalmente se forja una verdadera alianza entre los antiguos rivales, así que ambos guían a Sam en su pelea contra Tory, pero no es suficiente para vencer a la conseguir el campeonato.

Samantha y Daniel LaRusso viendo que Cobra Kai aprendió el estilo Miyagi-Do gracias a Robby (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

Cobra Kai se convirtió en el gran campeón, lo que significa que se extenderá por toda la ciudad, mientras que Miyagi-Do y Eagle Fang Karate deberán cerrar para siempre. Sin embargo, hicieron trampa para ganar, Terry le pagó a uno de los jueces para favorecer a su dojo. Tory descubrió la verdad, pero ¿renunciará a su tan anhelado trofeo y lo acusará?

Pero esa no fue la única jugada de Silver. Para deshacerse de Kreese, persuadió a Mantarraya de denunciarlo por su ataque. Con John fuera del camino, ¿qué pasará con Cobra Kai? ¿Qué sucederá con Johnny, Daniel y sus estudiantes?

Luego de quedar fuera de la competencia, Miguel se fue a México a buscar a su padre, aunque Johnny prometió traerlo de regreso, no será algo sencillo, sobre todo, porque el joven tomó esa decisión después de que Lawrence lo llamara Robby cuando estaba borracho. ¿Quién es el padre de Miguel? ¿Cómo reaccionará al conocer a su hijo? ¿Intentará recuperar a Carmen?

Por otro lado, Daniel no planea dejarle el camino libre a Cobra Kai, así que también consigue refuerzos, se trata de Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), ¿significa que les enseñará a sus alumnos la técnica secreta de Miyagi? Además, ¿qué pasará con Anthony y Kenny en la quinta temporada? ¿Qué hará Robby tras reconciliarse con su padre?