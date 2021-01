No hay duda de que John Kreese (Martin Kove) es el principal villano tanto de “Karate Kid” como de “Cobra Kai”, pero gracias a la tercera temporada de la serie de Netflix los fans lograron conocer el verdadero origen del sádico sensei.

Luego de que su alumno estrella perdió el Torneo de Karate Sub 18 de All Valley de 1984 y que el Sr. Miyagi lo humillara frente a sus discípulos, Kreese cerró su dojo y buscó a su amigo Terry Silver (Thomas Ian Griffith) para vengarse de Daniel y su maestro en “The Karate Kid Part III”.

Aunque logran que LaRusso sea parte de Cobra Kai por un corto tiempo, al final Daniel vuelve con Miyagi y vence a Mike Barnes (Sean Kanan). Además, debido a sus malas prácticas el dojo de kárate de Kresse recibió una suspensión de por vida.

En “Cobra Kai” Johnny logra reabrir el lugar y consigue nuevos estudiantes, pero tras el accidente de Miguel en la segunda temporada abandona todo y su exsensei toma el mando del dojo e instaura sus reglas.

John Kreese y Terry Silver en “The Karate Kid Part III” (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

EL VERDADERO ORIGEN DE JOHN KREESE

Durante la tercera entrega de la serie de Netflix se muestra que John Kreese creció en el Valle de San Fernando y que tras la muerte de su padre se hizo cargo de su madre, quien se suicidó debido a la enfermedad mental que padecía.

En 1965, Kreese (Barrett Carnahan) era ayudante de camarero en un restaurante y era maltratado por otros compañeros. Cansado de los abusos de David, John lo enfrenta y defiende a Betsy (Emily Marie Palmer), quien luego se convertiría en su novia.

En 1968, Kreese se enlistó para luchar en Vietnam, donde aprendió que la misericordia es para los débiles. Debido a las habilidades que demostró, el Capitán Turner (Terry Serpico) lo reclutó para un equipo de Fuerzas Especiales. Su nuevo guía le enseñó el karate Tang Soo Do que aprendió con el maestro Kim Sun-Yung de Corea del Sur.

Kreese se unió al ejército para servir a su país y ser un héroe, pero se transformó en algo diferente (Foto: Netflix)

A pesar de la enseñanzas de Turner, en 1969, en medio de una misión encubierta, Kreese se negó a detonar una bomba que Ponytail tardó demasiado en poner y en consecuencia todo el equipo fue capturado y torturado.

El Viet Cong los obligó a luchar entre ellos para sobrevivir, cuando llegó el momento de que el capitán Turner y Kreese se enfrentaran, el primero le contó a su rival sobre la muerte de Betsy en un accidente automovilístico para desestabilizarlo, pero tuvo el efecto contrario y la noticia motivó a Kreese a superar a su maestro.

Un minuto antes de que Kreese lanzara a Turner a la poza de serpientes las fuerzas estadounidenses comenzaron a bombardear el campamento del Viet Cong, pero Kreese no se detuvo y empujó a su superior sin piedad.

Dicho evento, sumado a la muerte de su madre y su novia Betsy, cambió a John Kreese para siempre. Abandonó la idea de luchar heroicamente y empezó a impartir su filosofía Cobra Kai: “Golpear primero, golpear fuerte, sin piedad”.