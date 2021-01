El 2021 inició con el estreno de la temporada 3 de “Cobra Kai”, la exitosa secuela de las películas de “Karate Kid”, ambientado 34 años después del torneo All-Valley Karate de 1984, donde vemos el regreso de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso convertidos en adultos.

Los 10 nuevos capítulos de la temporada 3 estuvieron llenos de nostalgia, al traer de vuelta a algunos entrañables personajes de la franquicia de “Karate Kid” como Kumiko (Tamlyn Tomita), Chozen (Yuji Okumoto), Yuna (Traci Toguchi) y el tan esperado regreso de Allie Mills (Elizabeth Shue), ex novia de Johnny y Daniel y la persona que ocasionó la eterna rivalidad entre ambos peleadores.

Daniel y Johnny unirán fuerzas contra Kreese en la cuarta temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

También fuimos testigos de la recuperación de Miguel, quién terminó gravemente herido tras la pelea en la escuela. Además, Daniel LaRusso y Jhonny Lawrence tratan de sobrellevar su relación y unen fuerzas contra John Kreese, quien se apoderó del dojo “Cobra Kai” al final de la temporada 2. Fue así que surge el nuevo dojo “Eagle Fang Karate”, al mando de Jhonny.

Los fanáticos más observadores también pudieron notar que el final de la temporada 3 de Cobra Kai se titula “19 de diciembre”. El nombre del capítulo no fue elegido al azar, la razón de debe a la conexión con el universo ‘Karate Kid’.

Cobra Kai: por qué el final de la temporada 3 se titula ’19 de diciembre’

El final de la temporada 3 se titula ’19 de diciembre’ porque es una fecha fundamental en la historia de The Karate Kid: el 19 de diciembre de 1984, es la fecha del Torneo de Karate All Valley Under 18 cuando Daniel LaRusso derrotó a Johnny Lawrence.

Según explica el portal “Screenrant”, Cobra Kai reformuló ingeniosamente esta fecha en la temporada 3 para convertirse en otro día crucial en la historia de la saga. Es así como vemos que la mañana del 19 de diciembre de 2018, Johnny se reencontró con Ali Mills Schwarber (Elisabeth Shue), su ex novia que estaba de regreso en Los Ángeles para las vacaciones, y fue la primera vez que se vieron desde los eventos de The Karate Kid. en 1984.

John Kreese se apoderó del dojo “Cobra Kai” al final de la temporada 2 (Foto: Netflix)

Otro evento importante que ocurrió el 19 de diciembre fue la visita de Miguel al dojo Miyagi-Do por invitación de Samantha LaRusso (Mary Mouser), donde comenzó a aprender sobre el sensei fallecido de Daniel.

Ese mismo día por la noche, Daniel y su esposa Amanda (Courtney Henggeler) se encontraron con Ali y Johnny en la fiesta del club de campo y todos recordaron el último año de secundaria de Daniel, Johnny y Ali. Gracias a Ali, Daniel y Johnny se fueron de la fiesta en buenos términos.

El “19 de diciembre” terminó con una pelea violenta entre Johnny, Kreese y Daniel en el dojo Cobra Kai después de que Lawrence y LaRusso se enteraron de la pelea en la casa de Daniel. Incluso, Daniel pudo haber matado a Kreese con el secreto de Miyagi que aprendió en Okinawa, sin embargo, fue detenido por Miguel y Sam.

Finalmente, Kreese acordó resolver todas sus diferencias en el próximo Torneo de Karate All Valley en mayo de 2019, que ocurrirá en la temporada 4 de Cobra Kai.

Tráiler de la temporada 3 de "Cobra Kai" | Netflix