La exitosa serie de Netflix basada en la franquicia “Karate Kid”, “Cobra Kai”, estrenó su cuarta temporada el pasado 31 de diciembre con una tanda de 10 episodios que despertaron todo tipo de emociones en los espectadores.

Pese a que han pasado solo algunos meses de la fecha, el público está ansioso por conocer cuándo se estrenará su próxima temporada, así como cuáles son los rostros que reaparecerán. Como se recuerda, el final de la cuarta entrega mostró el cierre de los dojos Miyagi Do y Eagle Fang, tras perder ante Cobra Kai; sin embargo, eso no significa que la historia haya terminado.

Hay varios personajes que tendrán un interesante recorrido en la próxima temporada, como otros que estarán ausentes. A continuación, conoce todos los detalles.

John Lawrence es el antagonista secundario de The Karate Kid y el principal protagonista de la serie Cobra Kai (Foto: Netflix)

LOS PERSONAJES QUE REGRESARÁN EN COBRA KAI 5

14. Kenny Payne

El final de la última temporada posicionó a Kenny Payne como una parte fundamental del programa. Tras perder frente a Robby Keene en el torneo All-Valley, Anthony trató de hablar con él pero no tuvo éxito. Kenny arremetió contra Anthony, pues no está dispuesto a tolerar la lástima de alguien que no le mostró compasión antes y por el contrario, se cobrará cada una de sus agresiones.

La temporada 4 de “Cobra Kai” sorprendió a los espectadores con el ingreso de Kenny Payne (Foto: Kenny Payne / Instagram)

13. Anthony LaRusso

La temporada 4 vio a un Anthony más importante, colocándolo en un papel antagónico. En su intento de encajar en su grupo de amigos, el joven intimida al recién llegado Kenny durante gran parte de los primeros capítulos. Aunque al final trato de cambiar su trato, ya era muy tarde.

Griffin Santopietro interpreta a Anthony LaRusso desde el inicio de la serie (Foto: Netflix)

12. Chozen Toguchi

El gran villano de Karate Kid II que hizo una reaparición en la temporada 3 de Cobra Kai. Allí, él y Daniel tuvieron otra pelea donde Chozen ganó. Aunque estaba lleno de ira en su juventud, tuvo un gran cambio en su vejez. En la temporada 5, desempeñará un papel más importante rol relevante, pues ayudará a Daniel a detener el dominio del Valle por parte de Cobra Kai.

El encuentro entre Daniel Larusso y Chozen Toguchi (Foto: Netflix)

11. Amanda LaRusso

Amanda siempre ha sido uno de los personajes clave del programa. Aunque no toma kárate, le han dado mucho que hacer. En la última entrega se conectó con Tory Nichols por sus antecedentes problemáticos. Allí descubrió que no ganó en All-Valley, por lo que necesitará mucho apoyo emocional. Se espera que su personaje siga juzgando cuán absurdos son muchos de los desarrollos de karate en el programa.

Amanda es esposa de "Daniel LaRusso" (Foto: Netflix)

10. Daniel LaRusso

Daniel es uno de los protagonistas originales de la serie y el corazón del programa. Se repetirá su rol importante en la temporada 5, especialmente si se tiene en cuenta cómo terminó la anterior entrega. Daniel es consciente de que Cobra Kai no hace las cosas con honestidad, por lo que no puede permitir que se instalen en toda la ciudad.

Ralph Macchio como Daniel LaRusso en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

9. Johnny Lawrence

Johnny es la estrella del espectáculo. En los próximos capítulos tendrá que descubrir cómo dividir el tiempo entre cuidar a su hijo Robby Keene, quien recientemente decidió permitir que Lawrence volviera a su vida, y ver por Miguel, quien se encuentra buscando a su padre.

Johnny Lawrence y Daniel LaRusso en el Torneo de Karate de All-Valley en la temporada 4 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

8. Miguel Diaz

El actor ha confirmado que está de regreso, aunque no sabe el camino que tomará su historia. El personaje terminó la cuarta temporada abandonando el torneo antes de poder continuar con sus partidos, pues prefirió ir a buscar a su padre.

Daniel LaRusso y Miguel Diaz en Cobra Kai (Foto: Netflix)

7. John Kreese

La presencia de Kreese en la temporada 5 ha sido confirmada. Al final de la última entrega se le ve siendo acusado por Stingray, por lo que probablemente se mantenga tras las rejas durante algún tiempo.

John Kreese es interpretado por el actor Martín Kove en la serie "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

6. Robby Keene

Tras un breve paso por otros dojos, Robby Keene encontró su camino hacia Cobra Kai. Pero, a pesar de creerse más inteligente que los adultos, se vio sorprendido al final del último episodio. No pudo darle una solución a Kenny Payne para lidiar con su acoso y ahora está tratando de darle de retomar los lazos con su padre.

Tanner Buchanan es Robby Keene en “Cobra Kai”, el hijo problemático de Johnny Lawrence (Foto: Netflix)

5. Samantha LaRusso

Samantha LaRusso regresará y parece que tendrá que lidiar con su primera gran pérdida. En la temporada 4, el deseo de convertirse en su propia persona floreció cuando aprendió tanto Miyagi-Do como Eagle Fang Karate. Desafortunadamente, esto no fue lo suficientemente bueno para que ella venciera a Tory Nichols.

Mouser interpreta a la hija de Daniel LaRusso, una de las figuras principales de la serie (Foto: Mary Mouser / Instagram)

4. Eli Moskowitz

El arco del personaje de Hawk parece completo al final de la temporada 4. Al inicio se dejaba intimidar porque era diferente, pero tras entrenar con Cobra Kai esto cambia y la pasada entrega lo vio aprender a reparar sus errores. Perdió su cresta, pero recuperó a su compañero Moon. Más importante aún, demostró que todavía tenía el talento para pelear, venciendo a Robby Keene en la final.

La pelea final de Robby Keene y Hawk en “Cobra Kai”, temporada 4 (Foto: Netflix)

3. Demetri Alexopoulos

Según Gianni DeCenzo, Demetri regresará pero aún queda por ver qué hará. Él fue una de las primeras generaciones de luchadores de Miyagi-Do e incluso motivó a Eli para involucrarse en el kárate. Aunque perdió ante Robby Keene en el torneo, su capacidad para liderar será aún más importante en la quinta temporada.

2. Tory Nichols

Tory Nichols ha sido uno de los personajes más polémicos del programa. Como alguien que ha luchado por mantener unida a su familia, finalmente logró algo de lo que puede estar orgullosa al convertirse en la campeona femenina de All-Valley. La nueva temporada mostrará cómo maneja el aprendizaje de que un árbitro dudoso le dio esa gloria.

Tory Nichols ha sido uno de los personajes más polémicos del programa (Foto: Netflix)

1. Terry Silver

Terry Silver era una de las figuras más pedidas por los fans. Aunque al principio parecía sentirse cómodo siendo el lacayo de John Kreese, al final las cosas cambiaron. No solo estaba dispuesto a hacer trampa para asegurar la victoria de Cobra Kai, sino que también estaba listo para encerrar a su mejor amigo y así tener el control completo. Sin duda, el villano del programa por ahora.