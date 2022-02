Una de las cosas recurrentes que se ha podido notar a lo largo de las cuatro temporadas de “Cobra Kai”, ha sido la utilización de flashbacks, un recurso narrativo que sirvió para conectar directamente los eventos de la serie con las películas de la saga de “Karate Kid”. Además, claro está, de traer de vuelta a algunos personajes originales que ya no están, como es el caso de Pat Morita, el recordado Sr Miyagi.

Mientras los fans de la historia esperan la llegada de la temporada 5 de la serie de Netflix, los creadores de la ficción que tiene como principales protagonistas a Ralph Macchio y William Zabka han desvelados detalles que pocos sabían. Y es gracias a los flashbacks que hemos podido conocer más detalles y algunos secretos en torno a la franquicia. Más de una de estas escenas, incluso, no salieron en el corte final de las películas, pero sí pudieron ser parte de la serie derivada.

LA ESCENA DE “KARATE KID” QUE SALIÓ EN “COBRA KAI”

Uno de los showrunners de “Cobra Kai” desveló que una escena que salió en la serie no apareció en la película “The Karate Kid II”. Jon Hurwitz utilizó su cuenta de Twitter para responder a una fan que se percató de un pequeño detalle: una escena de la cuarta temporada de “Cobra Kai” no coincide con lo que se vio en la segunda película de la franquicia.

Pat Morita, el recordado Sr Miyagi, es protagonista de flashbacks en "Cobra Kai" (Foto: Sony Pictures)

¿CUÁL ES LA ESCENA?

Según se ha descubierto, un flashback incluido en la cuarta temporada de la serie no coincide con lo que se mostró en “The Karate Kid II”. Esta escena muestra al Sr Miyagui confrontando a John Kreese después de que este ataca a Johnny Lawrence tras el torneo, “Cobra Kai” mostró una versión de los eventos donde Lawrence le dice a Kreese que apesta; sin embargo, en la película, la secuencia no se desarrolló así.

Al respecto, Hurwitz señaló que el cambio fue hecho a propósito. “A menudo usamos tomas alternativas de los diarios originales de ‘Karate Kid’ en nuestros flashbacks de ‘Cobra Kai’. Este es un ejemplo perfecto. ¡Buen ojo!”, escribió.

Cabe mencionar que el productor no detalló si existen otras escenas del recuerdo que siguen la misma dinámica, pero dado que es una cosa recurrente en su equipo de trabajo, es probable que sí existan otras tantas. Y ahora que el detalle ya se conoce, quién sabe, quizá en la quinta entrega se pueda notar más. Habrá que estar atento.

Esta escena de “Karate Kid” fue mostrada de manera diferente en “Cobra Kai” (Foto: Sony Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “COBRA KAI” 5 EN NETFLIX?

La quinta temporada de “Cobra Kai” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a finales de 2022, aunque podría adelantarse. Solo basta con fijarse en los estrenos de las entregas anteriores para calcular cuando podría llegar la nueva tanta de capítulo.

Si bien, la temporada 1 se estrenó el 2 de mayo de 2018, mientras que la temporada 2 llegó el 24 de abril de 2019, todo hacía suponer que iba a seguir ese rango, pero luego de trasladarse a Netflix y la llegada de la pandemia hubo algunos retrasos significativos. Es así que la tercera entrega se estrenó el 1 de enero de 2021 y la cuarta el 31 de diciembre de 2021.

Teniendo como referencia esas fechas, todo haría suponer que “Cobra Kai 5″ se estrenaría en diciembre de 2022. Pero tras lo dicho por Hurwitz hace algunos meses, quien reveló que ya habían terminado de filmar la quinta temporada en diciembre de 2021, parece que esta llegará antes; posiblemente a mediados de este año.