Lorena Rojas fue una actriz y cantante mexicana que dejó de existir el 16 de febrero de 2015. Ella es recordada por haber protagonizado diversas telenovelas como “Tentaciones”, “Ladrón de corazones”, “Pecados ajenos” y quizá el más recordado “El cuerpo del deseo”, junto a Mario Cimarro.

El deceso de la artista, que en aquel momento tenía 44 años, dejó muy consternado a su esposo Jorge Monje, quien a los pocos meses se quitó la vida, al no soportar estar sin su amada, con quien se había casado dos días antes de su muerte.

En tanto, Luciana, la bebé que había adoptado poco más de un año antes de su fallecimiento, se quedó bajo el cuidado de su hermana Mayra Rojas, quien más adelante la adoptó.

Lorena Rojas luchó por siete años contra el cáncer y finalmente perdió la batalla (Foto: Mayra Rojas / Instagram)

¿A CAUSA DE QUÉ MURIÓ LORENA ROJAS?

La actriz Lorena Rojas dejó de existir después de haber luchado más de siete años contra el cáncer, un mal que le fue detectado en 2008 cuando fue a practicarse diversos análisis y exámenes para quedar embarazada. Pese a que la noticia la dejó en shock, decidió darle batalla y extirpar el tumor de su seno.

Sin embargo, las noticias no fueron muy alentadoras, ya que los médicos le indicaron que tenía un cáncer más agresivo que podría ser de tipo 2 o 3 . “Hizo micrometástasis, o sea, no se logró alojar en ningún órgano del cuerpo, pero sí se necesitaba la quimioterapia”, manifestó en el programa “Historias engarzadas” el año 2014.

A pesar de que esta nueva información la dejó devastada, ella no se dejó vencer. “Cuando te mencionan la palabra metástasis se te viene el mundo encima, esa fue la palabra que no esperaba escuchar. No sabes si ahora viene más fuerte, si cada que sales de una viene otra peor. No sabía si como regresó, viene más fuerte”, dijo a ‘El Gordo y la flaca’.

La lucha que emprendió contra la enfermedad la llevó a convertirse en una de las embajadoras de la fundación Livestrong.

Lamentablemente, el cáncer se había extendido hacia otros órganos, siendo el del hígado el que la llevó a la muerte . Ella dejó de existir en Miami junto a sus seres queridos.

Lorena Rojas se casó dos días antes de su muerte con su novio Jorge Monje, quien se suicidó por depresión (Foto: Telemundo)

ANUNCIAN SU DECESO

Latin World Entertainment, agencia que la representó hasta 2009, informó sobre el deceso de Rojas. “Lorena, quien valientemente derrotó la enfermedad en diferentes etapas desde que fue diagnosticada en 2008, murió tranquilamente en su casa, rodeada del amor de su familia, su novio y sus amigos más cercanos”, señalaron en un comunicado.

La noticia causó la tristeza de los seguidores de la actriz, quienes se rehusaban a creer que alguien que le había hecho frente al mal, había dejado de existir.

TRAYECTORIA DE LORENA ROJAS

Lorena Rojas inició su carrera artística en 1990 participando en la telenovela “Alcanzar una estrella”. Durante su trayectoria protagonizó las telenovelas “Canción de amor” (1996), “Como en el cine” (2001), “Tentaciones” (1998), “Ladrón de corazones” (2003), “El cuerpo del deseo” (2005), “Pecados ajenos” (2007) y “Entre el amor y el deseo” (2009); además de haber participado en diversas producciones.

En el teatro también brilló en las puestas en escena con “Manos Quietas” y “Aventurera”

Asimismo, la artista lanzó en 2001 su primera producción discográfica “Como yo no hay ninguna” de la mano del compositor Richard Daniel Roman y en 2006 salió a la venta su segundo disco titulado “Deseo”, tema musical de la telenovela “El cuerpo del deseo”.

Finalmente, tuvo la oportunidad de lanzar un disco con música dedicada a los niños cuyo nombre fue “Hijos del Sol”, inspirado en su hija Luciana.

Lorena Rojas junto a Mario Cimarro en "El cuerpo del deseo" (Foto: Telemundo)

