Lorena Rojas es una actriz de telenovelas que falleció hace casi ocho años debido a una larga lucha contra el cáncer. Recientemente, su hija, Luciana Rojas, hizo su debut en la pantalla chica y habló sobre sus planes para el futuro.

La protagonista de melodramas como “El cuerpo del deseo” fue diagnosticada de cáncer de seno y huesos cuando se realizó chequeos médicos en el 2008, en un intento de quedar embarazada.

Lorena logró superarlo en ese momento, y pudo convertirse en madre por medio de la adopción. Sin embargo, la enfermedad regresó y se expandió a otras partes de su cuerpo.

Por ello, en el 2013, concretó el trámite en el que la tutela de Luciana fuera trasladada a su hermana Mayra Rojas y, dos años después, falleció.

Actualmente, la niña tiene 9 años y vive junto a su madre adoptiva y sus hermanos.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA APARICIÓN DE LUCIANA ROJAS EN TELEVISIÓN?

Luciana Rojas realizó su primera aparición en televisión dentro del programa “Ventaneando” de TV Azteca. Asistió junto a su madre Mayra Rojas a conversar con los panelistas el pasado 6 de enero, precisamente con ocasión de la bajada de reyes en México.

Dentro de los pocos minutos en los que estuvo al aire, pudo conversar un poco de sus intereses y planes para el futuro, los cuales no incluye actuación, pese a la trayectoria de Mayra y Lorena Rojas.

Cuando le preguntaron si quería ser actriz, ella respondió muy segura que “No”, debido a que le “da un poquito de pena”.

Mayra y Luciana Rojas junto a los panelistas de “Ventaneando” (Foto: TV Azteca)

¿A QUÉ SE QUIERE DEDICAR LUCIANA ROJAS?

Aunque el mundo del entretenimiento no está en sus planes, los deportes son algo que le llama mucho la atención, especialmente el hockey.

“Me gusta el hockey sobre hielo. Me gusta, porque mi hermano es bueno (en el hockey). Quiero ser portera. Antes era defensa, pero ahora soy delantera. No me da miedo (la agresión y golpes qué hay en dicho deporte)”, explicó mientras maniobraba algunos de los juguetes de la mesa.

Por supuesto, dada su corta edad, nada está definido y sus inclinaciones pueden cambiar. Así lo dejó saber la pequeña.

“Desde chiquita quería hacer otras cosas. Cuando se descomponía el coche de mi mamá (Mayra Rojas) y nos regresábamos en taxi o en camión, quería ser conductora de camión, luego de taxi. Luego quise ser veterinario, doctor, policía”, agregó.

Actualmente, ella se encuentra cursando el segundo grado de primaria y disfruta de materias como el francés, pues su “país favorito es Francia”. Además, aseguró que conoce su situación de doble adopción y vive muy feliz junto a su familia.