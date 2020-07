Tras la muerte de Lorena Rojas en 2015 a consecuencia de una metástasis, la tristeza se apoderó de su viudo Jorge Monje, quien al no resistir la ausencia de su amada se quitó la vida once meses después de su partida.

A raíz de la fatal decisión que tomó, se tejieron muchas historias sobre las razones que lo habrían llevado a suicidarse. Una de ellas era la depresión en la que estaba sumergido, pues además de la pérdida de su esposa, se sumaba el hecho de que lo habían apartado de su pequeña hija Luciana que estaba al cuidado de la hermana de la actriz.

Poco antes de acabar con sus días, el productor español había declarado a los medios que su cuñada Mayra Rojas no le permitía ver a su pequeña, que por aquel entonces tenía un año. Ante tales afirmaciones, la gente se volcó contra la familia de la fallecida.

A pesar de la relación complicada que se generó entre Jorge y Mayra después del deceso de la que también fuera protagonista de “El cuerpo del deseo”, te contamos quién fue el hombre que le robó el corazón a Lorena.

La relación entre Lorena Rojas y Jorge Monje fue muy intensa. La felicidad fue plena con la llegada a sus vidas de Luciana (Foto: Captura de Ventaneando / Televisión Azteca)

¿QUIÉN ERA JORGE MONJE?

Jorge Monje era un empresario español que estaba enfocado en impulsar el teatro en diferentes países; una de esas naciones era Estados Unidos, hasta donde viajó con todos sus sueños.

Una vez instalado en Miami, presentó su proyecto “Micro Theater”, que eran obras teatrales de una corta duración en lugares pequeños, donde debían tener como máximo 15 personas. Es aquí donde tuvo contacto con diversas personalidades, entre ellos Lorena Rojas.

La familia era muy feliz y así lo demostraban en las instantáneas que se tomaban y compartían (Foto: Captura de Ventaneando / Televisión Azteca)

LA HISTORIA DE AMOR DE JORGE Y LORENA

El empresario conoció a la también cantante en los encuentros que tuvo con actores latinos. Según sus amigos, él se enamoró a primera vista. Su historia de amor comenzó en la primavera de 2013 y para agosto de ese mismo año empezaron a vivir juntos .

“Lorena estaba reacia a una relación porque no quería que nadie sufriera por su enfermedad (cáncer). Cuando conoció a Jorge y se prendió la llama del amor, ella le habló muy claro de su mal; pero Jorge le dejó saber que la combatirían juntos, y que el amor los iba a mantener unidos en las buenas y las malas”, dijo una amiga íntima de Lorena a ¡Hola! México.

Antes de estar con Monje, ella había iniciado los trámites para adoptar una bebé como madre soltera y cuando iniciaron un romance, él la acompañó en todo ese proceso. Y en octubre de 2013, llega a sus vidas la pequeña Luciana. La felicidad era plena.

Lamentablemente, el cáncer continuó avanzando, después de la mama se instaló en los huesos y posteriormente en el hígado. Pese a todo, siguió batallando. Con el fin de que su hija no vea todo lo que tenía que pasar, se la entregó a su hermana Mayra, quien se la llevó a México.

Los dos continuaron en la lucha contra la enfermedad y derrochando mucho amor hasta el último momento. Debido a que querían compartir sus vidas hasta el final, él le pidió matrimonio en una de las presentaciones de Micro Theater frente a sus amigos y familiares. Ella aceptó y se casaron el 14 de febrero de 2015, dos días antes de que fallezca .

Una foto de la pequeña Luciana, la bebé que adoptó Lorena Rojas (Foto: Captura de Ventaneando / Televisión Azteca)

LA DEPRESIÓN ACABÓ CON JORGE MONJE

Tras la muerte de Lorena Rojas, el 16 de febrero de 2015, él se sumió en la depresión. Por un lado, había perdido al gran amor de su vida y por el otro dijo que también estaba triste porque no podía estar como quisiera con su hija cuando fue a verla a México.

Al no soportar tanto dolor se dedicó a beber y posteriormente acabó con su vida . Jorge Monje fue encontrado muerto el 22 de enero de 2016, a la edad de 37 años.

Fabiola Angulo, una amiga cercana del español, dijo en entrevista en “El gordo y la flaca” que el productor se quitó la vida porque ya no tenía a nadie. “Me dice: ‘Yo no tengo nada Fabiola, a mí no me quedó nada de ella, se lo llevaron todo. Lo único que tengo es esto’. Y va hacia el clóset y coge una caja con muchas medicinas de ella [Lorena]. Había mucha morfina en altas dosis, ya que fueron obviamente para calmar el dolor”.

Asimismo, dijo que a su pena se sumaron los problemas económicos. “Él llorando me dice: ‘Yo no tengo nada de Lorena, yo tengo [solo] deudas’”, según publicó People en español.

El amor de Jorge Monje hacia Luciana era incondicional (Foto: Captura de Ventaneando / Televisión Azteca)

LA HERMANA DE LORENA REFUTÓ A SU CUÑADO

Después de cerca de tres años de la muerte de Monje, su cuñada Mayra Rojas habló con Univisión Entretenimiento para negar las afirmaciones del productor sobre su hija Luciana. “Nunca entendí qué demonios pasó con este cuate [Jorge] que se volvió la víctima en toda esta historia y mucha gente malinterpretó lo que pasó”.

“Las puertas en México siempre estuvieron abiertas para que él viera a la niña, él jamás mandó un peso ni para las vacunas ni para su comida y la única vez que vino, inventó que no quise prestársela y lo traté mal (…). Para la gente fue muy fácil juzgar, sobre todo si aparece un hombre a reclamar ver a su hija cuando jamás le preocupó nada antes de eso”, manifestó.

Incluso, dejó entrever que la verdadera intención de su cuñado era obtener la nacionalidad estadounidense a través de la pequeña. “En algún momento Lorena me comentó que él quería tener la residencia [estadounidense] y la única persona americana para tener los papeles en regla era Luciana (…). Luego de que murió mi hermana, yo nunca volví a ver a Jorge ni a los hermanos de Jorge, hasta esa discusión. Hoy, yo tengo la conciencia tranquila, no tengo nada que ocultar, cualquier cosa que haya pasado puedo decir que todo lo que hice fue un acto de amor”.

Finalmente, dijo que no habló antes de Monje por respeto a su familia y que nunca entenderá cuáles fueron sus intenciones al hablar mal de ella.

