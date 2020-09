En el mundo de la actuación , es frecuente ver amores que pasan de la ficción a la realidad. De hecho, enamorarse de su compañero de trabajo sucede bastante en el medio artístico. Y ejemplos hay varios. Esto fue lo que le pasó a Gabriel Porras durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo “Corazón valiente” con su pareja en la ficción, la joven actriz argentina Brenda Asnicar.

Las largas jornadas de trabajo y el inevitable acercamiento físico entre los actores provocan que se enciendan la chispa del amor. Gabriel Porras es testigo de ello y lo confesó siete años después de recibir el flechazo en los set de grabación. La confidencia del actor de 52 años tiene un pequeño detalle: cuando quedó enamorado de Brenda Asnicar, estaba casado con Sonya Smith , que además también era parte del elenco de actores de la telenovela.

Recientemente el actor mexicano habló al respecto en una entrevista con el periodista dominicano JeYNeL, que se dio a través del programa de IGTV “Más de ti”. ¿Qué dijo Gabriel Porras sobre ese pasaje de su vida en el mundo de las telenovelas? Todos los detalles a continuación.

(Foto: Telemundo)

LA VEZ QUE GABRIEL PORRAS PERDIÓ LA CABEZA POR BRENDA ASNICAR

En la reciente entrevista (que puedas verla AQUÍ), Gabriel Porras confesó que se enamoró locamente de Brenda Asnicar desde que iniciaron las grabaciones de la exitosa telenovela “Corazón valiente”.

“Me enamoró. Me encantó desde el día 1. Me volví loco. Sí, me apasioné por ella en la vida real”, reconoció el galán mexicano en el programa que conduce JeYNeL.

“Grabamos 13/14 horas diarias, compartimos mucho tiempo con estas personas todos los días y la historia estaba puesta para nosotros, todo el tiempo estábamos juntos. Me volvió loco. Entonces lo que se vio un poco pues sí es un poco la realidad de que sí me volví loco”, admitió Porras.

(Foto: Telemundo)

De acuerdo con información de People en Español, en ese momento, Gabriel Porras estaba casado con la actriz Sonya Smith. Sin embargo, aseveró que, pese a todo, la relación con Asnicar no llegó a traspasar nunca el ámbito profesional.

“Ella es una mujer muy inteligente y me puso límites y dijo ‘hasta aquí Gabriel’. Pero ella se veía como si sí, ella se veía como que lo entregaba todo pero luego cuando terminábamos de hacer la escena me decía ‘bueno, adiós’”, recordó.

Finalmente, Porras asegura que se siente agradecido de que su compañera de reparto no haya querido nada con él puesto que, además de la diferencia de edad (más de 20 años), él tenía esposa.

“Estaba muy chiquita, entonces qué bueno que se fue porque en realidad no iba para ningún lado. Yo estaba casado, entonces no pasó pero yo me volví loco, me apasionó la muchacha, es algo que nunca he confesado pero me apasionó mucho”, reconoció.

Sonya Smith y Gabriel Porra estuvieron casados durante cinco años. La pareja le puso fin a su matrimonio por infidelidad (Foto: Telemundo)





