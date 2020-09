Lucero y Fernando Colunga formaron una de las parejas de ficción más querida por los televidentes. Los mexicanos fueron los protagonistas de la telenovela “Soy tu dueña” que se emitió en 2010 a través de la señal de Televisa.

La historia de amor entre ’Valentina Rangel’ y ’José Miguel Montesinos’ logró enamorar a la audiencia, ya que existía gran química entre ellos y la pasión que le ponían a cada una de las escenas de beso fue lo que hizo que los televidentes no se perdieron ni uno de los 146 capítulos que tuvo la telenovela bajo la producción de Nicandro Díaz.

Hace unos días, la actriz y cantante mexicana relató en su canal de YouTube la experiencia que vivió al compartir roles con Fernando Colunga , al que calificó como “muy respetuoso, disciplinado y muy dedicado al trabajo”.

También confesó algunas opiniones muy intimas sobre las escenas más apasionadas que le tocó grabar junto al actor mexicano.

¿QUÉ DIJO LUCERO SOBRE FERNANDO COLUNGA?

Lucero ha dicho que “Soy tu dueña” fue uno de los proyectos más importantes de su carrera, además, explicó cómo fue trabajar con Fernando Colunga.

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, agregó durante la charla amena.

La también cantante habló de cómo fue grabar las escenas de besos con el intérprete, aunque para ellos fue muy cómodo por la experiencia de su compañero.

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado” , indicó en su canal web.

Lucero ha contado cómo fue besar a Fernando Colunga en la telenovela Soy tu dueña (Foto: Televisa)

La artista mexicana además mencionó que en este proyecto se sintió muy contenta por la “armonía que vivió con todos” y la familia que se creó entre todo el elenco.

“Para mí fue una experiencia maravillosa. Hubieron momentos que guardo en mi corazón y en mi mente, y que me encantan compartirlo con ustedes”, señaló.

