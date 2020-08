Lucero es una de las artistas mexicanas más exitosas y queridas de toda América Latina. A sus 49 años, cuenta con una impecable trayectoria en la música y en la actuación, ganándose el respeto del público y elogios de la crítica. Es una de las mujeres más influyentes e importantes del medio artístico mexicano. Ha sido inspiración de muchas otras artistas, como es el caso de Ninel Conde.

‘El Bombón Asesino’ también es otra reconocida figura de la industria del entretenimiento mexicano que ha ganado popularidad por sus éxitos musicales y proyectos televisivos. Además, siempre ha dado de qué hablar por sus escándalos en el mundo del espectáculo. No es secreto la problemática relación que existe entre ella y Niurka Marcos, sin embargo también se ha dicho que tiene una rivalidad con Lucero .

Lucero y Ninel Conde son reconocidas artistas del medio artístico mexicano (Foto: IG Lucero/ IG Ninel Conde)

La supuesta rivalidad entre Lucero y Ninel Conde surgió porque ambas cantantes mexicanas incluyeron el tema “Hasta que amanezca”, del fallecido cantautor Joan Sebastian, en sus discos. Lo cual generó especulaciones de que existen diferencias entre las artistas.

Sin embargo, antes de que se hablara de esta pelea, Ninel Conde ha confesado que siempre admiró a Lucero. En el show de entrevistas ‘La última y nos vamos’, la cantante de 43 años contó que estudió en la misma escuela que “La Novia de América” y que desde entonces se convirtió en una inspiración para ser artista.

CUANDO NINEL CONDE ESPERABA A LUCERO EN EL COLEGIO PARA REGALARLE FLORES

Ninel Conde contó que cuando era niña admiraba mucho a Lucero. Ambas estudiaron en el mismo colegio, entonces ‘El Bombón Asesino’ esperaba a Lucero afuera de la dirección con una flor en la mano porque anhelaba verla y ser como ella.

"Ella iba en la escuela conmigo, ella iba en la secundaria y yo la esperaba, porque yo estaba en otro horario de la primaria", relató Conde al programa 'La última y nos vamos'.

La cantante de 43 años dijo que “la admiraba muchísimo y la esperaba con una flor afuera de la dirección. Yo quería ser como ella”, agregó.

Por aquella época, Lucero empezó a ganar popularidad con sus primeros proyectos televisivos que le abrieron las puertas en varios países de habla hispana. En 1980 protagonizó la telenovela infantil ‘Chispita’ y formó parte del elenco del exitoso show de comedia ‘Chiquilladas’. Además, hizo películas como ‘Fiebre de amor’ junto a Luis Miguel.

Lucero ya era una joven estrella de la televisión con varios admiradores. Una de ellas era Ninel Conde, quien veía a la artista como referencia para trabajar en su carrera como cantante y actriz.

Comenzó su carrera como Lucerito cuando tenía 10 años, en los programas de variedades de televisión: Alegrías de mediodía y Chiquilladas de Televisa (Foto: Lucero/ Instagram)

Con el paso de los años, Ninel Conde logró consolidar el sueño que tenía desde niña y se convirtió en una cantante y actriz reconocida.

‘El Bombón Asesino’ y Lucero pasaron de ser colegas a protagonizar una rivalidad que acaparó los titulares de los medios de espectáculos. En el año 2017 ambas protagonizaron una confrontación pública por una canción.

En ese año, ambas cantantes incluyeron en sus respectivos discos el tema 'Hasta que amanezca' del fallecido cantautor Joan Sebastian. Los fans interpretaron esa coincidencia como un acto de 'rivalidad' entre ellas.

Sobre esta polémica, Lucero se manifestó en una entrevista que ofreció al show “El Gordo y La Flaca” en mayo de 2017: " No me gustan las rivalidades ni las competencias, ni ando causando polémica con nadie porque yo respeto mucho las carreras de los demás, no me gusta compararme. Y en el caso de que grabamos la canción al mismo tiempo fue una mera coincidencia”.

Por su parte, Ninel Conde también opinó sobre el tema y señaló que se trataba de una coincidencia. “A Lucero la admiro muchísimo, se lo he dicho mil veces, desde que inicié mi carrera era admiradora de ella y coincidimos en que sacó un sencillo que también está en mi disco, pero es coincidencia, no fue ni a propósito de ambos lados”.

Ninel Conde trabajó en las televisoras Televisa, TV Azteca y Univisión, donde destaca su participación en Bajo un mismo rostro (1995); Luz Clarita (1996); Catalina y Sebastián (1999); Besos prohibidos (1999); La antorcha encendida (1996); La revancha (2000), entre otros (Foto: Ninel Conde/ Instagram)

