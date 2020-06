Un momento muy triste viene atravesando Ninel Conde, a quien no le permitieron entrar a la graduación de su pequeño hijo Emmanuel. Y aunque por más que quiso estar con él en este importante día, la justicia no se lo permitió.

El padre del menor, Giovanni Medina, sí pudo acompañar a su criatura y relató todo lo que sintió por estar al lado del menor.

“Ver en ti, en tu felicidad, en tu amor las promesas de Dios cumplidas, me hace saber que todo vale la pena. Ha sido un honor acompañarte brazo a brazo en cada esfuerzo y verte triunfar, salir adelante, vencer. Mientras Dios me lo permita, seguiré cumpliendo mi responsabilidad para contigo a cada momento. Felicidades, mejor hijo del mundo, estoy orgulloso de ti”, dijo la expareja de la también conocida como ‘Bombón asesino’.

A pesar de ello, la actriz y cantante no dudó en compartir una fotografía junto a su hijo con una dedicatoria. “Aquí hace un año pude abrazarte y besarte. Este año no me permitieron estar contigo y tuve que verte por una sesión de computadora. Me consuela saber que en esta vida por nuestros actos seremos juzgados y recibirá cada quien lo que sembró. No pierdo la esperanza de que exista justicia en este país y más pronto de lo que algunos creen acaben las injusticias. Dejo esto y todos mis mensajes para que el día que crezcas sepas que todos los días mamá te tenía en su mente y corazón”.

La foto que Ninel Conde publicó con l dedicatoria a su hijo por no estar en su graduación (Foto: Instagram de Ninel Conde)

Al leer la dedicatoria que le dio Conde a su hijo, su manager le dio mucha fuerza. “El amor de una madre y un hijo es tan grande y tan perfecto que ni la muerte lo puede cambiar. Dios se encargará todo a su divina perfección y tiempo. Dios te bendiga, Ninel. Te amamos, Emmanuel”.

Pero ¿cuál fue la razón para que a la actriz y cantante no le permitan estar al lado de su hijo en esa fecha importante? A continuación, te explicamos las razones.

NO ESTUVO EN LA GRADUACIÓN

La razón principal por la que Ninel Conde no pudo estar presente en la graduación del pequeño Emmanuel es que la justicia de su país le emitió una orden alejamiento.

Debido a ello, la artista tuvo que alejarse de su hijo y empezar una lucha por su custodia. Así lo hace saber en sus redes sociales, donde le habla a su pequeño para que sepa que ella está al pendiente de todas sus cosas.

Ninel Conde usa sus redes sociales para dar a conocer el amor a su hijo (Foto: Instagram de Ninel Conde)

LA ALEJAN DE SU NIÑO

A través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde compartió un mensaje donde contó que el Ministerio Público de su país determinó medidas de protección que le prohíben acercarse a su hijo. Ante esta situación, la actriz acusó a su expareja Giovanni Medina de mover influencias para lograrlo.

“Parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja iba a quitarme a mi hijo y haría lo necesario para no verlo. Siempre me manifestó su gran cercanía con el secretario Marcelo Ebrard e influencias en la fiscalía de la Ciudad de México”, escribió en su red social.

“Hoy está materializado, ya el Ministerio Público determinó medidas de protección que me prohíben acercarme a mi hijo y fueron ratificadas por un juez familiar”, agregó la actriz de telenovelas.

Ninel Conde acusó a su expareja de no permitirle ver a su hijo y crear mentiras en torno a ella (Foto: Instagram de Ninel Conde)

NINEL CONDE PIDE AYUDA

Como se recuerda, desde hace casi tres meses Giovanni Medina impidió que Ninel Conde se reuniera con su hijo menor, por lo que la actriz no dudó en solicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga en su caso.

“Vengo no como Ninel Conde sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, precisó la actriz afuera del edificio que es el escenario de las conferencias matutinas de López Obrador.

