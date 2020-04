“El señor de los cielos” llegó a su fin el pasado 31 de enero de 2020 a través de la señal de Telemundo. Durante 7 años, los fans han seguido religiosamente la ficción protagonizada por Rafael Amaya, y ahora, por Matias Novoa, que se ha convertido en el personaje principal de esta ficción.

La historia del narcotraficante más famoso de la década de los 90 acaba de llegar a Netflix y sin duda, se ha vuelvo a popularizar ya que ha mostrado el desenlace de ‘Amado Casillas’ y otros personajes que se convirtieron en muy queridos a lo largo de estos años, así como el de ‘Evelina’.

Ninel Conde interpretó a la pareja de ‘El Cabo’, en la sexta y séptima temporada de “El señor de los cielos”, pero su participación llegó a su fin en el capítulo 54 de la última entrega de la serie de Telemundo.

La actriz de 43 años se despidió de su personaje y desde ese momento se encuentra trabajando en sus nuevos proyectos, pero ha tenido que hacer un alto debido al aislamiento social al que muchos países han entrado con el objetivo de frenar la expansión de el coronavirus.

A través de sus redes sociales, la también cantante, ha mostrado como está viviendo la cuarentena desde la comodidad de su hogar. Desde el inició no ha dejado de hacer ejercicios y los resultados ya han comenzado a mostrarse.

Por esta razón es que Ninel Conde ha decidido compartir con todos sus seguidores la rutina de ejercicios que ha seguido para alcanzar marcar su abdomen. Además, siempre alienta a sus fans ha no quedarse de brazos cruzados, sino a seguir ejercitándose, ahora que casi todos se encuentran en casa.

Pero no todo es felicidad para el bombón asesino, ya que este aislamiento social lo está pasando sola.

Hace poco compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que hace 40 días que no ve a su pequeño hijo, ya que se encontraba de visita en la casa de su padre desde que inició el confinamiento por el coronavirus.

Sin embargo, su ex pareja ha dicho que todo era mentira y que hace poco habían convivido, así que Ninel Conde no dudó en arremeter contra el padre de su hijo y usó sus redes para confirmar que hacía más de 40 días que no tenía contacto con Emmanuel, y recibió apoyo de sus fans por esto.

Por eso la celebridad aprovechó las redes para hacer una publicación con una emotiva fotografía abrazando al niño para llenar de emoción a sus fans: "Un día menos para poderte tener entre mis brazos... te amo pedacito de mi ser ", escribió.

Cabe destacar que esta lejanía no es solo por prevención por el nuevo coronavirus, pues la intérprete de “Todo conmigo” aseguró que Giovanni Medina le quitó a su hijo a base de engaños y tomó como pretexto la cuarentena.

Asimismo, la artista aseguró que ya recurrió con las autoridades correspondientes y que es sólo cuestión de tiempo para reencontrarse con Emmanuel.

La verdad cae por su peso y el culpable por si sólo se delata. Hoy @GioMed1 CONFIESA que hace más de 15 días fue la última vez que se me permitió ver a mi hijo. Un video que es prueba en contra del propio victimario. Fecha que quedó plasmada en mi denuncia confirmando esto. pic.twitter.com/9m36VCY7HQ — Ninel Conde (@Ninelconde) April 23, 2020

