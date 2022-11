Lo que era un rumor o un tema de conversación desde hace unos meses, terminó de confirmarse con el estreno del tráiler de “Creed 3”, película que nació tras la exitosa saga de Rocky Balboa. Y es que Sylvester Stallone ya no será parte de esta cinta, dejando un gran legado con el personaje que ganó muchísimos fanáticos en todo el mundo.

El actor que también protagonizó “Rambo” marcará por primera vez su ausencia en una cinta ligada con la franquicia famosa del boxeo que él forjó desde los años 70, lo cual es algo lamentable para los fans de su historia, quienes han visto todas las producciones en gran parte gracias a sus actuaciones y todo el sentimentalismo que él proporciona.

Ante ello ha surgido una duda que nosotros trataremos de resolver con esta nota: ¿por qué Rocky ya no aparecerá? Acá te contamos todos los detalles en palabras del propio actor estadounidense.

¿POR QUÉ SYLVESTER STALLONE NO ESTARÁ EN “CREED 3”?

El actor que interpreta a Rocky Balboa, Sylvester Stallone, reaccionó a su ausencia en la película protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter y reveló también cuáles son las razones por las que no estará presente con su querido personaje.

“Es una pena la situación, pero sé que podía pasar. La pélícula tomó una dirección bastante distinta, la cual yo no hubiera dejado que pase. Es una filosofía distinta. Les deseo lo mejor, pero yo soy un sentimentalista y me gusta que mis héroes reciban una paliza, pero no quiero verlos en un situaciones oscuras. Siento que el público ya tiene suficiente oscuridad en la vida real”, apuntó.

Sus palabras fueron un duro golpe para sus fanáticos, pero al mismo tiempo dan algunas luces de lo que podría suceder en la interna de esta película y, en especial, de lo que podríamos ver a lo largo de la cinta que se estrenará el próximo año.

Como recordaremos, existe una gran incomodidad en el actor en contra de los dueños de los derechos de explotación de las películas de Rocky, pues en muchas oportunidades ha exigido que se los devuelvan con la finalidad de recuperar el personaje que él mismo ideó.

Rocky Balboa es uno de los personajes más queridos de Sylvester Stallone (Foto: United Artists)

¿DE QUÉ TRATARÁ “CREED 3”?

Nuevamente, el personaje de Adonis Creed (Michael B. Jordan) vuelve al ruedo en una nueva cinta y esta vez no tendrá a Rocky en su esquina, así que, si desea buscar el apoyo y consejos de alguien, deberá recurrir a otra persona porque este rival, totalmente nuevo y sin conexión con el universo de Balboa, será un hueso duro de roer.

Su oponente, en esta ocasión, será Damian Anderson (Jonathan Majors), quien es un examigo de la infancia y que ha recuperado su libertad hace un tiempo tras haber estado en prisión. Pese a su falta de experiencia profesional, este muchacho, será uno de los más fuertes contendientes que ha tenido el joven boxeador.

TRÁILER DE “CREED 3”

Mira aquí el avance oficial de la tercera parte de “Creed” con Michael B. Jordan como protagonista y directo.