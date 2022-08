No cabe duda de que la saga completa de “Crepúsculo” fue un total éxito a lo largo de todo el mundo, pero hubo algunas oportunidades de hacer más épica todas estas películas, las cuales no fueron tomadas por decisiones de los encargados. Por ejemplo, Taylor Swift quiso participar en “Luna Nueva”, pero no la dejaron. ¿Su presencia pudo haber favorecido a la cinta?

Así como lo lee, la famosa cantante pudo haber trabajado en la segunda cinta de la saga, pero esta idea nunca fue tomada, De acuerdo con el director Chris Weitz, él mismo tuvo que rechazar a la estadounidense, aunque seguramente esto le haya dolido muchos a sus fanáticos, quienes hubieran deseado verla en dicha historia.

Taylor Swift quiso aparecer en la segunda parte de "Crepúsculo" (Foto: Taylor Swift / Instagram)

¿CÓMO LLEGÓ LA POSIBILIDAD DE QUE TAYLOR SWIFT PARTICIPE EN “LUNA NUEVA”?

En una entrevista para el podcast de la actriz Ashley Greene, Chris Weitz se presentó para conversar todos los detalles posibles acerca de la saga. En una amena conversación, salió a la luz el tema de Taylor Swift, que no era conocido por nadie, más que por los propios protagonistas de este suceso.

Según sus declaraciones, Weitz explica que la cantante y él compartían el mismo representante, por lo que el agente le dijo que la artista estaba deseando formar parte de la película, pero solo como extra o hacer una aparición corta. Para mala suerte de ella, la idea fue rechazada.

“Taylor Swift y yo teníamos el mismo agente en ese momento, y él dijo: ‘A Taylor le gustaría estar en esta película, no por ti, pero es una Twi-hard. Puede ser alguien de la cafetería, restaurante o lo que sea’”, comentó.

¿POR QUÉ TAYLOR SWIFT FUE RECHAZADA PARA APARECER EN “LUNA NUEVA”?

El director del largometraje aseguró que tomó la difícil decisión de rechazar tal propuesta porque quería evitar que la atención se desvíe de la historia principal. Era consciente que el ingreso de una artista de tal magnitud podría generar una confusión en los fanáticos y se centrarían mucho en ella.

“En el momento en que Taylor Swift entra en la pantalla, durante unos cinco minutos, nadie va a ser capaz de procesar nada”, indicó Weitz, quien también cree que fue lo mejor para la película.

“Ella debe haber pensado: ‘¿Quién es este imbécil?’ Pero a veces tomas decisiones pensando que esto es lo mejor de la película”, añadió.