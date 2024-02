¿Tomaron caminos separados? Los últimos reportes de los medios indican que Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían decidido terminar su relación sentimental luego de un breve periodo. Como bien sabemos, el hijo de Verónica Castro y la empresaria gaucha comenzaron a escribir su dulce historia de amor tras viajar juntos a Córdoba hace unos cuantos meses, pero terminaron por alejarse tras varios episodios de escándalo en México. ¿Qué pasó exactamente entre ambos y por qué apenas duraron 2 meses como novios?

Los amores van y vienen, pero el escándalo queda. Y es que luego de que Cristian Castro y Mariela Sánchez hayan acaparado los reflectores de la prensa tras oficializar su romance, el tiempo parece haberles hecho recapacitar y su amorío habría concluido de la manera menos amistosa posible.

De acuerdo al reporte brindado por Pablo Layus en Intrusos, el romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez habría llegado a su fin luego de varios episodios de gran intensidad, celos y desencuentros emocionales.

“Recién pude confirmar una noticia que venía manejando por la mañana, una noticia internacional: se rompió la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, quien en estos momentos se está volviendo de México”, inició diciendo el comunicador en el mencionado espacio televisivo.

Cristian Castro habría terminado su relación con Mariela Sánchez tras dos meses (Foto: Cristian Castro / Instagram)

Para añadir la información brindada, el periodista negó que “Verónica Castro no tiene nada que ver” a la vez que profundizó en cuestiones delicadas sobre su faceta personal.

ADIÓS AL ROMANCE DE CRISTIAN CASTRO Y MARIELA SÁNCHEZ: LO QUE SABEMOS

Aunque se conocieron hace unos meses, la farándula latina pudo comprobar que Cristian Castro y la empresaria de ascendencia argentina estaban muy enamorados. No obstante, al igual que Layus, la noticia de su rompimiento fue confirmada por la experimentada periodista Pati Chapoy.

De acuerdo a lo vertido por “Ventaneando”, el intérprete mexicano y Mariela Sánchez tuvieron un altercado luego de que Castro diera un concierto en el Auditorio Nacional de México.

En esa línea, Chapoy contó que cuando le hizo una entrevista al cantante mexicano, vio a la empresaria muy feliz y a lado de su amado, por lo que esta truene resulta mucho más sorpresivo de lo que parece.

“Durante el concierto cada vez que (Castro) iba a cambiarse de ropa, Mariela iba al camerino, lo cambiaba y se regresaba; ahora qué fue lo que sucedió, no tengo idea”, contó la periodista en “Ventaneando”.

A su vez, la figura de la televisión indicó que en ese lugar logró enterarse que la pareja tenía previsto tomar un vuelo a Las Vegas para pasar 9 días entre familiares y amigos. Sin embargo, la prensa local se dio con una sorpresa al enterarse que solo vieron al tío del artista, Alberto El Güero Castro, en el terminal aéreo de CDMX.

Se regresa a Argentina

Sobre el viaje frustrado a México, Layus contó también que la argentina tenía pensado pasarla de las mil maravillas con Castro. Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos, todo haría indicar que no podría ser posible. Fue a raíz de ello que la joven empresaria se encontraba en el aeropuerto de Ciudad de México buscando un vuelo para regresarse a su país de origen.

“Las personas que están cercanas a ella están viendo que le tienen miedo a lo que pueda llegar a decir él, debido a que empezó a los gritos, acusándola de un montón de cosas a Mariela, por suerte ella estaba con testigos”, enfatizó el comunicador.

Luego, agregó que “Mariela dijo que no se quedaba y se volvía con sus amigas, diciendo que es un infierno el que está viviendo. Él empezó con ataques de celos, de fobia, de que no sabía con quién se juntaba, que no quería que salga de su camarín, nada que ver con el Cristian que conocimos acá, el amoroso que conocimos. Al parecer, el Cristian Castro que conocimos acá era un personaje”, señaló Layus.

HABRÍA INDICIOS DE INFIDELIDAD: REPORTAN QUE CRISTIAN CASTRO ENGAÑÓ A MARIELA SÁNCHEZ

Chapoy también siguió narrando más detalles del truene del mes. Según la periodista, Mariela se estuvo quedando con el teléfono celular de Cristian, y al parecer hubo algo que no le gustó para nada.

Si tomamos en cuenta los reportes de Argentina, la cosa pinta mucho peor. Según los avances de un conocido canal de televisión, una mujer trans que se hace llamar Clarita Kim habría tenido un romance fugaz con el intérprete mexicano cuando este andaba con Mariela. Todo ello habría sido el detonante de su relación.

El intérprete azteca junto a su ahora exnovia, Mariela Sánchez (Foto: Cristian Castro / Instagram)

Sea cual fuere el caso, las consecuencias ya son tendencia en redes sociales. Incluso, vemos que la propia Mariela ha dejado de seguir al artista azteca en Instagram. ¿Tendrán su versión cada uno y se animarán a contarla?

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.