En los últimos años, Yolanda Andrade y Verónica Castro han protagonizado varias discusiones y polémicas, lanzándose acusaciones y amenazas de demanda, rompiéndose una amistad que duró más de una década. La pelea, además, incluyó a Cristian Castro, el hijo de la “Reina de las telenovelas”.

Si bien el pleito de las celebs de México se remonta a 2019, este ha revivido debido a un duro comentario que realizó la protagonista de “Los ricos también lloran” y “El derecho de nacer” tras conocerse que la conductora atravesaba problemas de salud. “Quien la hace riendo, llorando la paga”, indicó la veterana actriz en sus redes sociales.

Aunque la presentadora de televisión respondió con una reflexión, Michel Castro, el último hijo de la legendaria actriz, salió en defensa de su madre y aclaró el significado de su controversial publicación.

Yolanda Andrade aseguró haber tenido una relación con Verónica Castro (Foto: Lila Films / YouTube)

LA INDIRECTA DE VERÓNICA CASTRO A YOLANDA ANDRADE

En conversación con la prensa, Michel Castro se refirió a la polémica que protagonizó su madre y dejó en claro si este era una indirecta contra Yolanda Andrade.

“El comentario lo hizo porque mi mamá se junta con sus amigos de Twitter y ve las novelas, de repente salió la escena donde algo creo que pasó con la mala de la novela y lo comentó”, explicó el menor del clan.

Sin embargo, y según acusó Michel, este comentario fue sacado de contexto y rápidamente utilizado para alimentar la polémica.

“Pero, pues, lo quisieron relacionar (con Yolanda), a la gente le gusta ver jalones de greña, pero no”, añadió.

La actriz mexicana hizo una polémica publicación que fue señalada como una indirecta (Foto: Verónica Castro / Twitter)

¿VERÓNICA CASTRO HIZO BRUJERÍA A YOLANDA ANDRADE?

A través de redes sociales, varios videntes y usuarios acusaron que la “reina de las telenovelas” sería responsable de lanzarle una maldición a Andrade y que esta se reflejaría en el estado de salud de esta.

“Es una ridiculez, perdón que lo diga. Mi mamá no le desea mal a nadie, esa es la realidad, ella no tiene enemigos, no tiene problemas con nadie”, descartó con gesto tajante.

Del mismo modo, el también actor dejó en claro que tanto su madre como sus hermanos están acostumbrados a las especulaciones y comentarios malintencionados, por lo que no le sorprende la teoría de la brujería.

“Mi mamá está acostumbradísima a que va a arrastrar chisme por acá, chisme por allá, de repente se molestará obviamente, pero lo toma como siempre”, afirmó.

LA POLÉMICA ENTRE VERÓNICA CASTRO Y YOLANDA ANDRADE

Todo inició en 2019, cuando Yolanda Andrade realizó misteriosas declaraciones, en las que se refirió a un presunto matrimonio con una reconocida actriz mexicana, una versión que retomó en setiembre de aquel año, cuando indicó que se trataba de Verónica Castro.

Esta última no solo negó lo mencionado por Andrade, sino que acusó que era una mentirosa y no era lesbiana, mientras que la acusadora aseguró que no había nada de malo en ser homosexual y que tenía pruebas de la unión entre ambas.

Del mismo modo, Yolanda indicó que Cristian Castro había agredido a su mamá, siendo ella la única que apoyaba a la veterana actriz de telenovelas durante estos presuntos incidentes con su hijo.