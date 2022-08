Cristian Castro parece estar lidiando con varios problemas en diferentes aspectos de su vida. Por un lado, fue el punto de críticas ante su sorpresivo cambio de look, el cual realizó para su aparición como jurado en el programa argentino, “Canta conmigo ahora”. Ahora, dio a conocer que, en el ámbito personal, está muy preocupado por su madre, Verónica Castro.

Ella es una actriz mexicana muy reconocida internacionalmente por las diversas telenovelas como “Los ricos también lloran”, junto a Rogelio Guerra. Además, protagonizó otros títulos como “Mi pequeña Soledad” y “Pueblo chico, infierno grande”.

Verónica Castro tuvo dos hijos Michel y Cristian Castro, aunque fueron de padres diferentes, dada la relación que tuvo la artista con Enrique Niembro y Manuel Valdés. Además, ambos adoptaron el nombre de su madre.

Por su parte, Cristian Sainz Valdés Castro forjó una exitosa carrera musical y ha logrado vender cerca de 25 millones de discos a nivel mundial. Asimismo, ha obtenido diversos premios musicales.

Verónica Castro de joven junto a sus hijos Cristian y Michel cuando eran pequeños (Foto: Cristian Castro / Instagram)

¿POR QUÉ CRISTIAN CASTRO ESTÁ PREOCUPADO POR SU MADRE?

Hace un tiempo, se anunció el retiro de Verónica Castro del mundo del espectáculo. Sin embargo, esto preocupa mucho a su hijo, Cristian Castro, pues considera que mientras estaba en pantallas, estaba activa y con mejor ánimo, lo que influía positivamente en su salud.

Durante una entrevista con el programa argentino, “Telenoche”, el cantante de 47 años confesó que le pidió a su madre que regrese al medio artístico, para prevenir que pueda sufrir de una afección emocional por el drástico cambio.

“Lo veo así, para mi vieja, de pronto, el tiempo le puede venir encima, no sé. Entonces, yo tengo miedo de eso”, expresó el intérprete de “Azul”. “He sido seguidor de mi mamá, aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla. Esas son nuestras discusiones”.

Actualmente, la reconocida actriz tiene 69 años y su hijo considera que, para su edad, tiene mucha energía y más que ofrecer. Para él, hacer lo contrario podría acelerar su deterioro.

“Creo que la persona que para de trabajar, finalmente, acelera el tiempo y de pronto puede hacerse daño a sí misma”, explicó su punto de vista.

EL PEDIDO QUE LE HIZO CRISTIAN CASTRO A VERÓNICA CASTRO

En un principio, el cantante le pidió a su madre que regrese a trabajar para no deteriorarse. Sin embargo, eso no significa que no quiera estar cerca de ella y mucho menos hacerse de la vista gorda. Por el contrario, Cristian Castro aseguró que extraña vivir con su madre y que le hizo esta propuesta no solo a ella, sino también a su tía Beatriz Castro.

“La vida se va superrápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos. Quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara”, mencionó. “Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”.