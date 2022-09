Debido a sus muchos años de trabajo desde muy joven, Verónica Castro es considerada como una de las principales actrices de telenovelas y películas en México, pero para su consagración el camino no fue nada sencillo. La artista de 69 años de edad ha tenido que saber sobreponerse a distintas dificultades que se le presentó en la vida, como la dura niñez y adolescencia marcada por la pobreza.

También tuvo que pasar por el trago amargo de una gran decepción amorosa en sus primeros años trabajando en televisión y nos referimos a la relación extramarital con el famoso comediante Manuel “El Loco” Valdés, de quien quedó embarazada del ahora cantante Cristian Castro.

Y es que, en vez de asumir su responsabilidad, el padre del bebé se hizo para atrás y se desentendió del mismo, por lo que ella optó por criar sola al niño sin siquiera exigirle un pago al actor, quien en ese momento estaba casado con Arcelia Larrañaga.

Verónica Castro es una conocida actriz en México y, al mismo tiempo, es madre del cantante Cristian Castro (Foto: Verónica Castro / Twitter)

EL FIN DEL ROMANCE ENTRE VERÓNICA CASTRO Y MANUEL “EL LOCO” VALDÉS

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, la actriz Verónica Castro recordó varias etapas de su vida, incluyendo su romance con el cómico, con quien se convertiría en madre, aunque él no tuvo una reacción correcta, pues no quiso saber nada al respecto.

Esa respuesta a su complicada situación hizo que ella ya no quiera saber nada al respecto de él, así que decidió continuar sola y trabajar para que no le falte nada a su hijo que estaba en camino.

“Obviamente, yo creo que no le gustó porque sí se echó pa’ atrás, pero dije ‘bueno’. Decidí terminar en ese momento. Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz, como para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver, mejor”, comentó.

VERÓNICA CASTRÓ HABLÓ CON LA ESPOSA DE “EL LOCO” VALDÉS

Cuando “Vero” queda embarazada, Manuel Valdés estaba casado, así que ella creyó que lo más correcto era hablar con la última esposa de él y pedirle disculpas, según lo que reveló en la misma entrevista.

A diferencia de lo que se podría creer, Arcelia Larrañaga, la pareja del actor, no se molestó con ella ni tuvo una reacción agresiva o a la defensiva, sino todo lo contrario.

“A la última esposa hasta disculpas le pedí. Le dije: ‘señora, discúlpeme, no sabía que estaba todavía casado con usted’. Ella me respondió: ‘ya no estábamos juntos, no se preocupe, Verónica’”, relató.