Desde la década de los 80, Victoria Ruffo y Verónica Castro se posicionaron como dos de las principales actrices que trabajaban en telenovelas y con el pasar de los años, pese a los rumores de una rivalidad entre ambas, se convirtieron en buenas amigas.

Si bien tenían una muy buena amistad, con el paso de los años las artistas de importantes producciones en México dejaron de frecuentarse o coincidir y esa relación fue desvaneciéndose con el tiempo, quedando la duda de las razones por las que ello ocurrió de esa forma.

Es por ello que, si eres un seguidor de algunas de las dos actrices o te interesa saber más al respecto, no puedes dejar de leer este artículo, en el que detallaremos un poco más sobre lo que sucedió entre las dos.

Victoria Ruffo en su personaje de Refugio en la telenovela "Corona de lágrimas" (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ VICTORIA RUFFO Y VERÓNICA CASTRO YA NO SON AMIGAS COMO ANTES?

En medio de la conferencia de prensa por el estreno de “Corona de lágrimas 2”, la protagonista Victoria Ruffo recibió una pregunta relacionada con Verónica Castro y ella no tuvo problema en responder.

La mexicana de 60 años dio a conocer algunos detalles de su alejamiento de la madre de Cristian Castro, dejando en claro que no hubo ninguna pelea entre ambas, como muchos seguramente pueden haber creído.

De acuerdo a sus declaraciones, esto se dio porque cada una de ella siguió realizando sus actividades y no hubo mucho tiempo de estar juntas, provocando que se fueran distanciando cada vez más.

Eso sí, el respeto y admiración que las dos sienten por la otra siempre prevaleció, por lo que quedaría descartada cualquier teoría de enemistad o pleitos.

“Es una mujer que admiro mucho desde siempre, hace poco le dije a Pato que a mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino. No hay ningún motivo ni malo ni bueno, o sea, únicamente que siempre pasa ¿no?. Los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis hijos de ‘Corona de lágrimas’... en diez años hemos estado en contacto, pero tampoco diario, y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos”, dijo Victoria Ruffo.

LA RAZÓN POR LA QUE VERÓNICA CASTRO LE DIJO “AHIJADA” A VICTORIA RUFFO

La actriz Verónica Castro realizó una publicación en su cuenta de Instagram para desear la mayor suerte del mundo a la segunda parte de la telenovela “Corona de lágrimas”, en la que su hermano menor, José Alberto Castro, trabaja como productor.

En su mensaje, añadió ciertas palabras para Victoria Ruffo que llamaron la atención porque la tildó de ahijada. Y es que, como muchos podrán recordar, ella fue madrina en la boda de la actriz con Omar Fayad.

“Fue madrina en mi boda, estuvo en mi boda, en la de a de veras porque hubo otra que quién sabe”, haciendo referencia a su polémica con Eugenio Derbez.