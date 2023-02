En octubre de 1995, Televisa estrenó “Lazos de amor”, una telenovela protagonizada por Luis José Santander y Lucero, y que catapultó la carrera de la actriz, que se llevó varios premios TVyNovelas, además de inspirar el melodrama “Tres veces Ana” de 2016 y que encabezó Angelique Boyer.

La telenovela de Televisa es una de las más exitosas de la cadena mexicana y tendría a la que sería años después “La novia de América” realizando hasta cuatro papeles en simultáneo, entre estos el de trillizas que, pese a ser similares físicamente, tenían personalidades totalmente distintas.

Sin embargo, aunque el éxito es innegable, en la interna esto no habría sido del todo feliz, sino que la celeb de México habría protagonizado una tensa pelea con Crystal, la actriz ciega que era el soporte de la actriz para interpretar a una de las trillizas.

Lucero tuvo uno de sus mejores papeles en "Lazos de amor" (Foto: Televisa)

LA EXPERIENCIA DE LUCERO EN “LAZOS DE AMOR”

En su canal de YouTube, Lucero reveló detalles de la histórica telenovela y cómo se sintió al interpretar hasta tres personajes distintos, lo cual incrementaba su dificultad cuando debía juntar a algunos de estos en una misma escena.

De acuerdo con la exesposa de Manuel Mijares, la producción contrató a una actriz para que la ayudara en su papel de María Fernanda, la joven que quedó ciega tras un accidente. Sin embargo, admitió que no hacía caso a las indicaciones y seguía su instinto.

Pese a ignorar lo marcado por la producción, la actriz aseguró sentirse sorprendida cuando las felicitaciones se las llevó ella y no él, cuando esta última era realmente ciega.

Lucero interpreta hasta a tres personajes en "Lazos de amor" (Foto: Televisa)

LA PELEA ENTRE LUCERO Y CRYSTAL

Tras las declaraciones de Lucero, Jorge Carbajal explotó contra la actriz y en su propio canal de YouTube acusó a la actriz de mentir y hostigar a Crystal, la actriz a la que hizo referencia.

El el periodista de espectáculos inició indicando que a la comunidad no les cae bien el término “invidentes”, por lo que le exigió que los respetara y seleccione mejor sus palabras.

Del mismo modo, acusó a Lucero de hacerla quedar mal, llegando incluso a ponerle el pie para que esta tropezara tras pararse de su asiento, algo que, si bien Crystal carecía de pruebas, indicó que por cómo se llevaban en las grabaciones, no le habría sorprendido.

Según comentó, la protagonista de “Lazos de amor” se originó por Sergio Andrade, quien había sido pareja de Crystal y estaba iniciando un romance con la actriz mexicana. Además, con las recientes declaraciones de Lucero, confirma que nunca existió una buena relación.

Debido a esto, Carbajal le solicitó que no asumiera créditos que no le correspondía y admita que si bien su papel como ciega no fue el correcto, esto lo lograría con la ayuda de Crystal.

CRYSTAL ROMPE SU SILENCIO

Por su parte, la actriz mencionada rompió su silencio y confirmó las acusaciones de Carbajal y se refirió a los rumores de ser víctima de bullying de “Lazos de amor” en 1995.

“No voy a hablarte de ese tema, yo prefiero conservarlo para mí, ese fue otro asunto y no fue en grabación, fue una reunión que tuvimos de cumpleaños, pero ese fue otro asunto que no me gustaría tocar”, indicó en “De primera mano”.

Pese a esto, luego indicaría que prefiere evitar a las personas que no le aportan, no por rencor, sino por evitar conflictos, aunque sin mencionar a Lucero y realizando comentarios generales.

“Creo que de Lucero y todas las personas -cuando se puede- quedarte con algo lindo, porque hay personas que no te aportan nada lindo entonces esas personas pues yo las desecho de mi vida y no les vuelvo a hablar nunca en mi vida porque sí soy muy rencorosa pero hay gente de la que puedo decirte que conservo cosas lindas”, añadió.

Del mismo modo, indicó que luego de “Lazos de Amor”, no volvió a tener contacto con Lucero e incluso recordó con más emoción a Manuel Mijares, exesposo de la actriz.

“Nosotros después de ‘Lazos de Amor’ nos dejamos de ver porque en este medio pasa mucho tiempo y te dejas de ver con la gente. De hecho bueno me tocó ver cuando eran novios y Mijares iba a estar ahí acompañándola un ratito y pues por ejemplo a Mijares yo... salió de valores juveniles, entonces lo conozco desde que salió de valores juveniles y le tengo un gran cariño, es un tipazo, un señorón y con lucero fue muy buen trabajo, trabajamos bien bonito, de hecho se hizo un equipo muy padre”, explicó.