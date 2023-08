“Cuando vuelo hacia ti” (“When I Fly Towards You” en inglés) es una serie china dirigida por Mao Deshu que se emitió en Youku del 13 al 29 de junio de 2023. La ficción escrita por Cattrree, Kaixin Tao y An Yue cuenta con 24 capítulos, que están disponibles en Netflix desde miércoles 30 de agosto.

La comedia romántica que se basa en la novela “She’s a Little Crazy” de Zhu Yi narra la historia de la adolescente Su Zaizai, quien tras un encuentro accidental, se siente atraída sin remedio hacia Zhang Lurang, su adorable pero distante compañero de clase.

Zhou Yiran, Zhang Miao Yi, Bian Tian Yang, Jiang Zhi Nan, Guo Zhe, Feng Xiang Kun, Roy Xie, Gao Wen Feng, Wang Jia Xuan, Zhang Lei y Hao Wen Ting son parte del reparto de “Cuando vuelo hacia ti”. Pero ¿quién es quién en la nueva serie china que llega a Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CUANDO VUELO HACIA TI”

1. Zhou Yi Ran como Zhang Lu Rang

Zhou Yi Ran, conocido por sus papeles en los dramas “The Bond” (2021), “A Little Mood for Love” (2021-2022) y “Twenty Your Life On 2″ (2022), da vida a Zhang Lu Rang, un estudiante de secundaria distante y genial que se transfirió de la escuela secundaria Suyang No.1 y vive con su tío durante su estancia en Jiangyi.

Zhou Yi Ran como Zhang Lu Rang en la serie china "Cuando vuelo hacia ti" (Foto: Youku/ Netflix)

2. Zhang Miao Yi como Su Zai Zai

Zhang Miao Yi, que participó en “Please Don’t Spoil Me”, “Du jia tong hua” y “Exclusive Fairytale”, interpreta a Su Zai Zai, un estudiante de secundaria cálido y alegre que se lleva bien con otras personas.

Zhang Miao Yi como Su Zai Zai en la serie china "Cuando vuelo hacia ti" (Foto: Youku/ Netflix)

3. Bian Tian Yang como Gu Ran

Bian Tian Yang, que apareció en “Ni hao, Zhihua”, “Oveja sin pastor”, “Chong sheng”, “Gu dong ju zhong ju zhi lüe bao qing dan”, “Shui shi xiong shou” y “Bai ri meng wo”, asume el rol de Gu Ran, el mejor amigo de Zhang Lu Rang que se enamora de Jiang Jia.

Bian Tian Yang como Gu Ran en la serie china "Cuando vuelo hacia ti" (Foto: Youku/ Netflix)

4. Jiang Zhi Nan como Jiang Jia

Jiang Zhi Nan, que anteriormente fue parte del elenco de la serie “Jian mian ba jiu xian zai”, es la encargada de dar vida a Jiang Jia en “Cuando vuelo hacia ti”. Se trata de la mejor amiga de Su Zai Zai que luego se enamora de Gu Ran.

Jiang Zhi Nan como Jiang Jia en la serie china "Cuando vuelo hacia ti" (Foto: Youku/ Netflix)

5. Guo Zhe como Guan Fang

Guo Zhe, que participó en dramas como “Chang’an Under Heaven” y “Seamless Clothes”, interpreta a Guan Fang, uno de los amigos de los protagonistas de la serie china de Netflix.

Guo Zhe como Guan Fang en la serie china "Cuando vuelo hacia ti" (Foto: Youku/ Netflix)