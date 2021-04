Hace unas semanas, “Cuéntame cómo pasó” reveló que la relación de Carlos y Karina finalmente terminó después de que ambos decidieran emigrar a Nueva York para empezar allí una familia. En ese momento, la serie longeva serie española emitida por La 1 no reveló los motivos de su separación, pero en el capítulo del jueves 29 de abril se profundizó en esta historia.

En el episodio 385 de “Cuéntame cómo pasó”, en el taller de costura de Mercedes, Carlos Alcántara (Carlos Hipólito) habla con su hermana María sobre qué hacer con este local en el que tanto trabajó su madre, y en medio se esa conversación se revela el motivo de su divorcio.

Cuando Carlos recibe una llamada de su hijo, Adrián, y prefiere no responder, María se queda sorprendida, así que su hermano explica: “¿Hasta dónde puede aguantar un padre? ¿Hay un límite?”, además le muestra un vídeo que Karina le había enviado unas horas antes.

En el clip, Adrián está participando en una manifestación racista. “Es un racista. Odia a los negros, a los latinos... ¡Mi hijo! Tú no sabes la gente con la que se junta. Da miedo. Le han detenido un par de veces, la última por intento de atropello a un grupo de manifestantes. Y por si eso fuera poco, llevaba un arma sin tener licencia”, cuenta Carlos muy afectado.

Karina y Carlos se fueron para empezar una familia en Estados Unidos, pero se separaron (Foto: RTVE)

“Yo no sé cómo hemos podido llegar a esto. Él ha sido la causa de que Karina y yo nos separáramos. Bueno, ella te diría que no, pero...”, señala el hijo de los Alcántara, pero aún no se conoce la versión de Karina.

Al borde del llanto, Carlos agrega: “Al principio no le dimos mucha importancia porque pensábamos que sólo quería llamar la atención. Ya sabes: padres progres y en casa poníamos a parir a Trump. ¿Y sabes lo más terrible? Que en el colegio se metían con él por sus apellidos, Alcántara Saavedra. Le hacían bullying por ser latino”.

Cuando escucha el audio de su hijo, este le comenta que podría estar contagiado de coronavirus: “Tengo que hacerme una PCR y necesito dinero”, le dice, pero su padre no le cree, “es mentira”, asegura Carlos en este episodio de “Cuéntame cómo pasó”.