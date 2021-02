Después de casi 20 años y 21 temporadas de “Cuéntame cómo pasó”, Santiago Crespo y su personaje Josete se despidieron del ficticio barrio de San Genaro. Tras la salida de Ricardo Gómez, fue perdiendo participación y el jueves 11 de febrero apareció por última vez en el episodio ‘El primer día’.

“Hoy me despido de Josete agradecido por todo lo que me ha dado en estos 20 años y orgulloso de haber formado parte de la familia de San Genaro en una de las mejores series de este país”, escribió el actor español en sus redes sociales.

“Me despido con tristeza, pero lleno de satisfacción por este viaje tan maravilloso que me han brindado Grupo Ganga y TVE. He aprendido mucho en lo personal y en lo profesional y he tenido el placer de trabajar con muchos compañeros y compañeras, a los que admiro y a los que hoy puedo llamar amigos y familia”, agregó.

En su último capítulo de “Cuéntame cómo pasó”, Josete decide dejar su puesto en el bar para viajar a Bosnia como reportero y abrirse así camino en su profesión. Finalmente, el personaje se aleja del barrio con una mochila colgada en los hombros.

La última escena de Jesete en "Cuéntame cómo pasó" (Foto: RTVE)

¿POR QUÉ SANTIAGO CRESPO DEJÓ “CUÉNTAME CÓMO PASÓ”?

Santi Crespo confesó que tomó la decisión de abandonar la serie antes de empezar la nueva temporada. “Creo que en la vida se toman decisiones considerando los momentos en los que estás, y ahora mismo considero que estoy en un momento en el que me apetece trabajar en diferentes proyectos. Por ejemplo, he hecho muy poquito teatro y me apetece meter la cabeza. Me apetece meterme en nuevos retos y nuevos personajes”, dijo en una entrevista con FormulaTV.

“Es cierto que tenía un papel secundario que no es que me quitara mucho tiempo, pero al final no dejas de estar 20 años con un mismo personaje y también llega un punto en el que apetece hacer otras cosas. Aunque ahora mismo te digo que no tengo un proyecto cercano. Me apetece poder cambiar y meterme en nuevos desafíos, nuevos proyectos, y mientras tanto seguir trabajando por mi cuenta. De hecho, ahora mismo me sigo formando. ¿Sabes qué pasa? Que he estado mucho tiempo trabajando, en activo, y ahora me estoy dando mi tiempo para formarme con módulos intensivos. Estoy bastante contento ahora mismo. Estoy viendo el camino y creo que por aquí voy bien”, agregó.

Aunque se despide sin intención de volver, no descarta formar parte del final definitivo de la ficción más longeva de España. “Si hubiera un final definitivo de la serie, claro que me gustaría estar. Yo tengo un vínculo no solo profesional sino también sentimental con la serie. Me siento parte de ‘Cuéntame’ y no podría faltar en una despedida. Estoy ya como imaginándome qué podría pasar si hubiera un reencuentro o cosas de esas (risas). En definitiva, sí, me gustaría estar”.

Sobre sus proyectos futuros dijo: “De momento, acabar el módulo intensivo de formación que estoy haciendo y me gustaría poder hacer más teatro. Estuve hace 3 años en Mérida y lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia que me encantó. He trabajado muy poquito en teatro, estuve en el Teatro Español con ‘S. XX... que estás en los cielos’ y en Mérida con ‘La asamblea de mujeres’. Tengo clarísimo que me gustaría trabajar más en teatro. Pero tampoco me cierro a televisión ni al cine. La verdad es que me gusta todo”.

“De momento, no tengo ningún proyecto sobre la mesa, pero sí van saliendo pruebas, que ahora con el tema del Covid son más accesibles. Pero considero que podría hacer más pruebas. Me gustaría hacer más pruebas. A veces, la eterna espera del actor o de la actriz para la prueba se hace un poco dura”, aclaró.