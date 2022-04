El cantante natural de Puerto Rico, Daddy Yankee, está alistando una última gira mundial para luego pasar al retiro. Con 45 años de edad, el boricua deja un legado sumamente importante para el reggaetón latinoamericano y una cantidad impresionante de fanáticos, quienes prometen llenar las presentaciones que realice en cada país y demostrar el cariño hacia él, el cual profesan por redes sociales.

Para muchos, el artista puertorrirqueño fue quien puso la primera piedra para el crecimiento exponencial del género urbano en América Latina, así que es normal que la nueva camada de esta música lo tenga a él como la referencia más significativa al mirar hacia los costados. Del mismo modo, existe una cuantiosa generación de personas que han gozado de su talento desde hace muchos años.

Aunque su nombre artístico sea reconocido prácticamente de inmediato por cualquier persona, sea o no fanática de su música, es obvio que así no se llama o que sus padres lo bautizaron o registraron así, por lo que en esta nota vamos a hablar un poco sobre la identidad real de este artista que dejará un vacío considerable en los escenarios.

Daddy Yankee se despedirá de los escenarios con una gira en 2022 y un último álbum (Foto: Instagram)

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE DADDY YANKEE?

No es muy difícil encontrar su verdadero nombre en internet, así que, sin muchas vueltas, la identidad de Daddy Yankee es Ramón Luis Ayala Rodríguez, nacido un 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico. En la actualidad tiene 45 años de edad.

Es más de una entrevista el cantante ha reconocido cuál es el origen de su nombre artístico, el cual lo ha llevado hasta la cima de la música en toda la región, literalmente.

La palabra “Daddy” es un tipo de homenaje a uno de los cantantes favoritos en la vida de Ramón, quien ha afirmado ser fanático del rapero Big Daddy Kane.

En tanto, el término “Yankee” es un modismo muy popular en su país y que también hace referencia al conocido equipo de beisbol, del cual es muy hincha.

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

El pasado domingo 20 de marzo, Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, dio a conocer a través de su Instagram su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.