Como parte del anuncio de su retiro, Daddy Yankee ha publicado un nuevo disco de nombre “Legendaddy” con una serie de canciones que representan lo mejor de su carrera en el reggaetón, pero una de ellas ha generado que se cree una nueva polémica en su contra mediante las redes sociales.

Se trata de la canción “Hot”, en la que también participa Pitbull. Muchos seguidores de las plataformas sociales han comentado que esa canción ha sido plagiada de un tema de StupiDRAG, una conocida artista drag queen, quien aparentemente ya utilizó esas melodías.

De esta forma, Daddy Yankee estaría metido dentro de una grave acusación a poco de iniciar su gira de retiro, aunque existen otras hipótesis las cuales detallaremos para que se pueda tener una idea más clara al respecto.

¿POR QUÉ SE DICE QUE LA CANCIÓN “HOT” ES PRODUCTO DE UN PLAGIO?

En redes sociales muchos han acusado a Daddy Yankee por la canción ya mencionada pues consideran que se ha copiado de una presentación llamada “Show de las muertes” de StupiDRAG.

Como podemos notar al inicio de ambos temas, se escucha la misma melodía de trompetas, razón para que salte esta polémica, aunque el puertorriqueño ha preferido mantenerse en silencio sobre este tema.

¿DADDY YANKEE SE COPIÓ LA CANCIÓN?

Si bien el reggaetonero no ha dicho nada al respecto, se pudo conocer que la melodía es un tema creado por DJ Morphius, el cual lleva de nombre “Trompeta y guaracha” y se puede encontrar fácilmente en las plataformas sociales.

Se especula que Daddy Yankee ha pagado los derechos al DJ para que su canción pueda ser parte del tema “Hot”, el cual es parte de su último disco como cantante tras más de 3 décadas en la música.

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

El pasado domingo 20 de marzo, Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, dio a conocer a través de su Instagram su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.