El padre del reggaeton, Daddy Yankee, ha deleitado a más de una generación con sus grandes temas como “Gasolina”, “Rompe” y “Ella me levanto”. El intérprete de 45 años ha sabido hacerse un espacio en la industria musical con un género polémico en sus inicios, que ahora es uno de los más populares y preferidos por el público.

Fue en la década del 90 que el boricua debutó como invitado en los discos del productor DJ Playero y precisamente en uno de ellos es que menciona la palabra “reggaeton”, cuando el género aún no estaba formado. De ahí que es nombrado uno de los primeros precursores, de hecho el segundo, solo después de Tego Calderon.

Tras 32 años de trayectoria, reconocida por el público y sus colegas, el nacido en San Juan anunció su retiro de la música con el lanzamiento de su último disco y su última gira de conciertos.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro este 20 de marzo (Foto: Erika Santelices/AFP)

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

El pasado domingo 20 de marzo, Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, dio a conocer a través de su Instagram su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.

EL ÚLTIMO DISCO DE DADDY YANKEE

Daddy Yankee se despedirá con un último disco titulado ‘Legendaddy’, el cual aseguró contendrá todos los estilos que lo han definido a lo largo de su carrera. La fecha de lanzamiento del álbum es este jueves 24 de marzo, a partir de las ocho de la tarde. Este material contará con mucha “fiesta, guerra y romance”, tal como anunció en el video.

LA ÚLTIMA GIRA DE DADDY YANKEE

Para despedirse personalmente de su público, Ramón ha preparado una última gira de conciertos que nombró ‘La última vuelta’. Este será un tour internacional con el que visitará países como Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y Perú. Los boletos se pondrán a la venta el 30 de marzo, casi una semana después del lanzamiento de su disco.