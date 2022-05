El anuncio del retiro de Daddy Yankee ha calado muy hondo en todos los fans del artista puertorriqueño que los ha hecho bailar y gozar en más de una fiesta, así que su ausencia se sentirá profundamente, aunque ha dejado una cantidad importante de éxitos para reproducir en cualquier momento del día.

Del mismo modo, el cantante urbano está alistando una última gira para despedirse en vivo de sus seguidores, la cual promete ser una de las mejores, ya que luego no volverá a subirse a los escenarios. Los boletos para verlo salen como pan caliente y en muchos países se agotaron rápidamente, provocando que se abran nuevas fechas.

Si bien existen varios trabajos de Daddy Yankee que marcaron historia, hay algo que algunos pueden lamentarse. Y es que ‘The Big Boss’ nunca ha realizado una colaboración con el joven productor argentino Bizarrap, quien ha ganado mucha fama en los últimos años.

Daddy Yankee se retirará de la música este año tras una última gira (Foto: Daddy Yankee / Facebook)

¿POR QUÉ DADDY YANKEE NO TRABAJÓ CON BIZARRAP?

A diferencias de artistas como Nicky Jam, Residente, entre otros, Daddy Yankee no ha hecho una de las populares sesiones con Bizarrap y, en estos tiempos, ya sería casi imposible que salga un tema así, ya que el artista se retira este año y está ultimando detalles para su concierto de despedida.

Muchos se preguntan por los motivos de este impedimento para trabajar, pero resulta que sí hubo conversaciones entre los dos para grabar un tema musical. No obstante, sucedió algo para que ello no se concrete y ahora contaremos todo, según unas declaraciones del ícono del reggaetón.

En una entrevista con Los 40 principales de Chile, Daddy Yankee mencionó que hubo pláticas entre ambos para concretar una colaboración, pero, en otras palabras, fue su culpa que esto no haya avanzado. Y es que, según él, el disco ‘Legendaddy’ le demandó mucho tiempo y no pudo ejecutar otras actividades.

“Se llegó a hablar, pero es que ‘Leggendaddy’ me consumió tanto, tanto y tanto. Me demandó bastante tiempo, que en realidad he tratado de sacar tiempo. Si saqué tiempo para alguien fue bien limitado. Ahora tengo que decir con que ya cumplí. Valga la aclaración con los intercambios que tenía ¿me entiende? Con Rauw y con Myke. Y ya, así cerré mi ciclo”, comentó.

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

Además, el pasado domingo 20 de marzo, Daddy Yankee, dio a conocer a través de su Instagram su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.