Daddy Yankee ha hecho bailar a millones de personas en todo el mundo desde que su carrera en el género urbano despuntó, por lo que el anuncio de su retiro luego de un último disco y una gira ha calado mucho en sus fanáticos, quienes extrañarán sus canciones que se convirtieron en líderes de las principales listas.

A lo largo de las últimas semanas se ha ido recordando algunos pasajes en la carrera musical del cantante, pero hay que tener en cuenta que la música no es el único talento que tiene, sino que ha incursionado en la actuación en algunas producciones, incluyendo una película en la que encarnó al personaje principal.

CUANDO DADDY YANKEE PROTAGONIZÓ UNA PELÍCULA

En 2008 se estrenó una película que tenía de nombre “Talento de barrio”, en la que el cantante de reggaetón dio la vida a Édgar, el personaje principal de una historia de delincuencia y arte musical.

Édgar era un integrante de una pandilla en Puerto Rico que también tenía un gran talento para el canto, por lo que en un momento de su vida está entre la espada y la pared, ya que no sabe qué camino elegir por el resto de su vida

Luego de haber recibido los consejos su novia, él opta por dedicarse a la música, pero conforme fue avanzando el tiempo regresa a su barrio por unos problemas que estaban aconteciendo allí.

Cuando su carrera estaba en el mejor momento, Édgar tiene un trágico e inesperado final.

Daddy Yankee fue el protagonista de una película llamada "Talento de barrio"

ACTORES DE “TALENTO DE BARRIO”

Daddy Yankee como Édgar.

Maestro como Jayko.

Katiria Soto como Soribel.

Cesar “TNT” Farrait como Wichy.

Angelica Alcaide como Natasha

Norma Colón como Doña Ester

Norman Santiago como Matías

Rafael Acevedo como González.

Welmor como Leo.

Rey Pirin como Javier.

Pepe Fuentes como Don Joaquín.

Saa Acagar como Popó.

Gringo como Angelo.

Voltio como Voltio.

Eddie Ávila como Eddie Dee.

Glory como Tata.

Zojaira Martínez como Ana.

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

Han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, comentó ‘El jefe’.