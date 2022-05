Aunque Daddy Yankee haya dejado muchos corazones rotos al anunciar que este 2022 será su retiro como cantante, ha producido un último álbum y también programó una gira para despedirse de sus fanáticos, a quienes deleitará como siempre lo hecho con sus mejores canciones que marcaron un antes y un después en la historia del reggaetón.

A lo largo de su carrera, el artista urbano ha cosechado una cantidad enorme de éxitos, pero también desarrolló algunas rivalidades en su rubro, siendo la más importante la que ha protagonizado con su compatriota Don Omar, con quien hasta ahora parece tener esa enemistad que no solo quedó en el ambiente musical.

Los dos puertorriqueños, pese a haber trabajo juntos en una oportunidad, no han tenido la mejor de las relaciones desde que se empezaron a tener mucho reconocimiento en el género, así que es normal que no quieran estar juntos en el mismo escenario, tal y como lo ha revelado el propio Daddy Yankee.

Daddy Yankee anunció que en este 2022 se retira con cantante (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ DADDY YANKEE NO QUIERE VOLVER A TRABAJAR CON DON OMAR?

En una reciente entrevista con Molusco TV, Daddy Yankee dio varias declaraciones y no tuvo problema alguno en hablar sobre su rivalidad con Don Omar. Es más, reconoció que no volvería a trabajar de él y, sin tapujo alguno, dio también los motivos por los que tiene esa mentalidad de no hacer algo con su compatriota.

Todo empezó a finales de 2015, cuando los dos cantantes mencionados armaron una gira llamada “The Kimdom Tour”, la cual contemplaba un total de 60 conciertos por dos años, pero misteriosamente, luego del noveno recital, el intérprete de “Mayor que yo” no se volvería a presentar, provocando una pérdida de dinero considerable.

Es más, ‘The Big Boss’ asegura que, por más que hayan pasado los años, no sabe cuáles fueron los motivos para que Don Omar cancele, de forma inesperada, la gira que prometía dar mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que son dos íconos de del género urbano que, sin duda alguna, marcaron la juventud e infancia de muchos.

“Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión. Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, reveló Daddy.

Don Omar, hasta hoy en día, no le habría dicho a Daddy Yankee por qué se ausentó de la gira que habían programado (Foto: Getty Images)

¿DADDY YANKEE LE TIRÓ A DON OMAR EN SU ÚLTIMO ÁLBUM?

Como parte de su despedida como cantante activo, Daddy Yankee sacó un nuevo disco, el cual se llama “Legendaddy”. En esta producción hay una canción que ha llamado mucho la atención de los fans del género urbano, pues hay quienes consideran que parte de la letra está dirigida para Don Omar.

Se trata de la canción “El abusador del abusador”, en la que existe las siguientes frases: “Viejo, aplica tu propio consejo que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo”.

Como era de esperarse, de inmediato se creyó que es una respuesta a lo que Don Omar cantó hace algunos años: “Yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, mírate en mi espejo a ver si tú ves reflejo de algún viejo”.

Al ser preguntado sobre la supuesta dedicatoria en su canción, Ramón Ayala negó que sea dirigida a Don Omar, a quien le envió unas palabras de aprecio y cariño, dejando en claro que lo respeta mucho por todo lo que ha conseguido en su carrera.

“Yo ya estoy retirado. No necesito esta promoción. Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que retome su carrera y todo el mundo lo celebre. De corazón. Que logre tener el éxito que está buscando”, comentó.