¿Cuánto dinero tiene Daddy Yankee? El cantante puertorriqueño le dirá adiós a la música y dará un gira de despedida con su disco “Legendaddy”, que tiene esta lista de canciones. Por ello, sus seguidores se han preguntado a cuánto asciende la fortuna de la voz de “Gasolina” y “Llamado de emergencia” y si esta se verá afectada ahora que se aleje de la industria musical.. Conoce aquí todo lo que se sabe del patrimonio del artista.

Sin lugar a dudas, se ha convertido en una leyenda viviente del género urbano. Está dentro de los reggaetoneros más famosos e influyentes de las últimas décadas, con una carrera llena de éxitos.

A pesar de las nuevas figuras y ritmos, la propuesta artística de Daddy Yankee se ha mantenido vigente y una de las pruebas son la cantidad de escuchas y visualizaciones en diversas plataformas y, por supuesto, su última serie de conciertos a nivel internacional.

El intérprete no solo ha hecho rápidos “sold out” a sus fechas anunciadas en Latinoamérica, sino que también ha agregado nuevos días de presentaciones para que la gran parte de su pública pueda decirle adiós en el escenario.

¿EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADA LA FORTUNA DE DADDY YANKEE?

De acuerdo a Celebrity Net Worth, la fortuna de Daddy Yankee está valorizada en aproximadamente 40 millones de dólares. El también actor y compositor ha logrado consolidar un patrimonio gracias a su producción musical pero también a otros rubros donde ha emprendido durante los últimos años.

Se estima que el reggaetonero ha vendido 30 millones de discos, así como ha posicionando 84 temas en los Hot Latin Songs de Billboard, entre otras increíbles marcas durante su apogeo en el género urbano. Además, recibe regalías por su música en plataformas como YouTube y Spotify.

Sin embargo, el cantante también tiene negocios en la industria de zapatos, ropa, perfumes, auriculares y bebidas, como su tequila “El Cartel Tequila Blanco”. También es copropietario de los Cangrejeros de Santurce, un equipo de béisbol de Puerto Rico, su tierra natal.

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

Además, el pasado domingo 20 de marzo, Daddy Yankee, dio a conocer a través de su Instagram su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE DADDY YANKEE?

Por otro lado, no es muy difícil encontrar su verdadero nombre en internet, así que, sin muchas vueltas, la identidad de Daddy Yankee es Ramón Luis Ayala Rodríguez, nacido un 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico. En la actualidad tiene 45 años de edad.

Es más de una entrevista el cantante ha reconocido cuál es el origen de su nombre artístico, el cual lo ha llevado hasta la cima de la música en toda la región, literalmente.

La palabra “Daddy” es un tipo de homenaje a uno de los cantantes favoritos en la vida de Ramón, quien ha afirmado ser fanático del rapero Big Daddy Kane.

En tanto, el término “Yankee” es un modismo muy popular en su país y que también hace referencia al conocido equipo de beisbol, del cual es muy hincha.

