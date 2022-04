Uno de los precursores de la internacionalización del reggaeton anunció que este año le dice adiós a los escenarios, y para ello viene preparando un tour de despedida y ha lanzado su último disco, su primero en solitario en una década -salvo esporádicas apariciones de algunos colegas como Bad Bunny, Pitbull, Rauw Alejandro, Natti Natasha y Becky G- y que era esperado con ansias por sus seguidores.

El “Cangri” presentó a finales de marzo último su disco titulado “Legendaddy”, que de alguna forma termina siendo un recordaris de los sonidos y estilos que lo han acompañado a lo largo de su carrera de más de 30 años: rap automitificado, perreo, EDM y popetón.

Una mix de sonidos que hacen un recorrido por las diferentes fases de la evolución de su música, desde sus inicios a mediados de la década de 2000 hasta la actualidad, en donde su rol dentro de la música urbana es el de una referente “peso pesado” que no quiere discutirle el boom de la moda a los nuevos exponentes.

Daddy Yankee lanzó su último disco "Legendaddy", el cual también estará incluida en su última gira de conciertos (Foto: Daddy Yankee / Facebook)

¿CUÁL SON LAS CANCIONES DE SU DISCO “LEGENDADDY”?

El disco fue lanzado el pasado 24 de marzo por el sello discográfico El Cartel Records, con la distribución de Universal Music Group, y cuenta con las colaboraciones de Bad Bunny, Natti Natasha, Becky G, Pitbull, Lil Jon, Rauw Alejandro, El Alfa, Myke Towers y Sech.

Son 19 canciones, varias de ellas estarán incluidas en el tour de despedida del portorriqueño “#LaUltimaVueltaWorldTour, que comienza el 10 de agosto en Portland, Estados Unidos, y que concluirá el 2 de diciembre en Ciudad de México. Serán 44 presentaciones a lo largo de todo el continente americano.

A continuación la lista de las 19 canciones del disco “Legendaddy”:

Legendaddy (intro) (con Michael Buffer) Campeón Remix Pasatiempo (con Myke Towers) Rumbatón X última vez (con Bad Bunny) Para siempre (con Sech) Uno quitao y otro puesto Truquito (skit) El abusador del abusador Enchuletia’o Agua (con Rauw Alejandro) Zona del perreo (con Natti Natasha y Becky G) Hot (con Pitbull) La ola Bombón (con el Alfa y Lil Jon) El rey de lo imperfecto Impares Bloke

¿POR QUÉ SE RETIRA DADDY YANKEE?

A través de sus redes, Daddy Yankee se encargó de explicar los motivos de su decisión en un extenso video que conmovió a sus millones de seguidores.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, empezó diciendo ‘El jefe’.