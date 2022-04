Hace unas semanas, y a través de sus cuentas en redes sociales, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras casi 25 años de carrera y siendo el máximo exponente del reggaetón. En más de una ocasión, el Big Boss se ha referido a su esposa Mireddys González, quien lo ha acompañado durante años.

Y es que tras su anuncio del pasado 24 marzo, Ramón Luis Ayala Rodríguez es una de las figuras más demandadas por el público, incluso agotando las entradas para su gira de despedida por varios países de América y Europa, lo cual fue celebrado por su esposa Mireddys González.

Cabe resaltar que Daddy Yankee no ha perdido la oportunidad de dedicarle mensajes a su esposa, como en la canción “Ella me levantó” de 2007, donde cierra el tema diciendo “porque un jefe necesita de una buena jefa”.

¿QUIÉN ES MIREDDYS GONZÁLEZ, LA ESPOSA DE DADDY YANKEE?

Mireddys González es la esposa de 45 años de Ramón Ayala, la madre de sus tres hijos y su compañera desde que fueron adolescentes y el joven cantante iniciaba su carrera en el reggaetón.

En 25 años de matrimonio, la familia Ayala González tiene, además de la pareja, está compuesta por sus tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaeelys.

Es decir, la mujer ha dicho presente en todas las etapas de Daddy Yankee, desde su evolución de ser “El cangri”, las colaboraciones con DJ Playero, los lanzamientos de Barrio Fino y El Cartel hasta la aparición de El big boss y la fama mundial.

“Ella estuvo ahí en esos momentos en los que nadie creía en mí y yo no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me encontró por quien era, mi esencia”, reconoció el cantante hace unos años.

“Es la que ha estado conmigo desde cero y merece lo mejor de mí. Ella estaba allí en aquellos momentos en que nadie creía en mí”, reflexionó el cantante.

Sin embargo, el camino de Mireddys González no termina allí, pues además es propietaria de una línea de suplementos alimenticios y, durante varios años, directora ejecutiva y gerente de El Cartel Records, la compañía discográfica es su esposo, Daddy Yankee.

Precisamente fue en este último cargo que fue la responsable de La Gasolina, el éxito mundial que catapultó la fama del reggaetonero y posicionó el género en el mercado musical.