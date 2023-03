Han pasado más de veinte años desde que se estrenó la primera película de “Harry Potter”, donde introdujeron al icónico reparto de jóvenes magos. Sin embargo, con el fin de la franquicia y el paso del tiempo, los actores detrás de personajes como Harry y Ron han seguido con su vida, incluso convirtiéndose en padres.

Después de que se revelara que Daniel Radcliffe se convertiría en padre, los Potterheads a nivel mundial han expresado su emoción por esta nueva etapa.

Sin embargo, considerando el amplio reparto de artistas en las ocho películas, no es el primer actor que se convierte en padre o madre. Por ello, aquí te dejamos la lista completa de quienes empezaron siendo unos niños, pero ahora tienen sus propios hijos.

¿QUÉ ACTORES DE “HARRY POTTER” YA SON PADRES?

Daniel Radcliffe

Por supuesto, Daniel Radcliffe marcó una generación con su interpretación de Harry Potter, el elegido para derrotar a Lord Voldemort. Después de su rol en las adaptaciones de los libros de la polémica J.K. Rowling, ha formado parte de diversos títulos como “What If”, “The Lost City” y “The Woman in Black”.

Actualmente, tiene 33 años y está esperando su primer bebé con Erin Darke, quien ha sido su pareja por casi 10 años. Definitivamente, quienes crecimos junto a él, esperamos con ansias este importante momento.

Daniel Radcliffe junto a su pareja, Erin Darke (Foto: Splashnews)

Rupert Grint

¡Ronald Weasley! Porque el trío mágico no estaría completo sin Rupert Grint, quien recientemente tuvo un rol importante en la película de M. Night Shyamalan, “Knock at the Cabin”.

En mayo de 2020, el actor que hacía del penúltimo de los hijos Weasley recibió su primogénita, a quien nombró como Wednesday G. Grint. Sí, como el personaje de la familia Addams.

Rupert Grint junto a su hija Wednesday (Foto: Daniel Radcliffe / Instagram)

Jessie Cave

Hablando de Ron, no podemos olvidar a quien fue su fugaz pero apasionado romance durante “Harry Potter y el príncipe mestizo”, Lavender Brown. Jessie Cave, la actriz que la interpretó, irónicamente, mantiene una relación con el comediante Alfie Brown, con quien tiene cuatro hijos. El primero llegó en el 2014, mientras que el último tan solo en marzo de 2022.

Devon Murray

Todo Potterhead sabe que los personajes secundario de “Harry Potter” enriquecían la historia y uno de los más icónicos fue Seamus Finnigan, quien desde la primera película, se ganó el corazón de la audiencia al hacer explotar la pluma en el ejercicio del Wingardium Leviosa.

En enero de 2021, recibió a su primer hijo, a quien llamó Cooper, junto a su pareja Shannon McCaffrey Quinn. Esperemos que no tenga el mismo espíritu pirómano.