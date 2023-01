Por más que en pantallas veamos a los actores disfrutar de sus trabajos y creando historias que conecten mucho con los televidentes, no todo en la vida es color de rosa y cuando las cámaras se apagan suelen aflorar los verdaderos sentimientos de cada uno. Uno de estos ejemplos es Daniela Luján, quien acaba de hacer una fuerte revelación.

Si bien siempre ha disfrutado de su trabajo y lo privilegiada que ha sido por ello, la artista nacida en México hace poco más de 34 años de edad ha revelado que sufre de un trastorno psicológico que no debe pasar desapercibido y que debe prestarle la atención del caso, aunque muchas personas no sabían de ello.

Todo esto lo contó ella misma a través de su programa de YouTube, “Envinadas”, en el que además reveló que eso que padece le hizo pensar en que no quería vivir y en analizar cuándo sería la fecha correcta para dejar de existir, lo cual llamó mucho la atención de sus fans, causándole cierta preocupación por su estado de salud.

La actriz de 34 años contó lo que ha vivido a causa de un trastorno psicológico (Foto: Daniela Luján / Instagram)

¿QUÉ TRASTORNO PADECE DANIELA LUJÁN?

De acuerdo con lo expresado por Daniela Luján, por todo lo que estaba sintiendo acudió a un psiquiatra y allí se le detectó depresión funcional, la cual le permite realizar todas sus actividades con normalidad y no demostrar muchos síntomas, pero que, mentalmente, la agotan demasiado.

Todo este proceso la afectó mucho durante todos estos años, incluso tiempo antes de iniciarse la pandemia, por lo que finalmente se siente un poco más liberada, pues confesó algo que tenía guardado dentro de sí y que se desahogó todo con varias lágrimas de por medio mientras lo confesaba.

“Este año, como que desde antes, lo quería decir en voz alta, pero no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser excesivamente feliz, que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones”, fueron algunas de las palabras que expresó y que se pueden oír en el video que se viralizó en redes sociales.

PENSÓ EN NO SEGUIR VIVIENDO

A lo largo de su confesión, la actriz llegó a abrirse al máximo cuando contó que hubo un momento en el que ella misma se dio cuenta de que no quería seguir con vida y que lo mejor era morirse, aunque, felizmente, no sucedió nada negativo a causa de esas oscuras ideas que llegaron a su cabeza.

Por si todo esto fuera poco, Daniela Luján aseguró que llegó a negociar consigo misma sobre la fecha de su muerte.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’. Lo que empecé a negociar conmigo misma es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta (su perrita)’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, comentó.