Alejada momentáneamente de la actuación, Danna Paola se ha enfocado al 100% en su carrera como cantante, lo cual le está dando buenos frutos, pues continúa siendo de la preferencia del público y ello se ve reflejado en las nominaciones que empieza a recibir y las invitaciones a importantes eventos.

En la tercera semana de agosto, en su consigna de seguir dándole con todo a su sueño musical, estrenó un videoclip para su canción “XT4S1S”, que ya lleva casi 3 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube y eso que no hemos tomado en cuenta a otras como Spotify, Soundcloud y demás, por lo que se espera que siga creciendo como la espuma.

Pero si hablamos de aquel videoclip compartido, tenemos que hacer una para obligatoria en un determinado punto de las escenas que fueron grabadas. Y es que Danna Paola aparece utilizando la línea 2 del metro de la Ciudad de México, dándose un acercamiento con la realidad nacional, aunque de una manera un tanto particular, ya que dicho transporte la lleva a su psicodélica fiesta.

Lo que muchos no saben al respecto es que esa fue la primera vez que la artista de 27 años se subió al metro mexicano, llamando mucho la atención, pues la mayoría de sus compatriotas, al menos en una oportunidad, lo han utilizado para transportarse, aunque debemos considerar que su condición de celebridad no se lo ha permitido por algunas razones.

Por ejemplo, al viajar ella en un medio de transporte convencional, en el que se encuentran muchas personas, podría generarse un desorden debido a que varios fanáticos intentarán acercarse lo más posible y tomarse alguna foto o pedir autógrafos. Ello podría provocar también que salga un poco presionada de esa escena, así que es normal que famosos como ella no hayan subido anteriormente al metro.

LA EXPERIENCIA DE DANNA PAOLA EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En una reciente entrevista durante la alfombra roja de los Kids Choice Awards México 2022, Danna Paola dio detalles de su videoclip y el momento en el que su equipo de trabajo y ella tuvieron que grabar en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Fue allí cuando confesó que antes no había subido a ese medio de transporte.

En sus declaraciones, sostuvo que antes sí había viajado en metros, pero de otros países, y que en serio amó esta experiencia de haber tomado el de su ciudad natal. En resumen, le pareció algo extremo y muy divertido.

“Fue súper noche, ya casi cuando iban a cerrar y fue una experiencia muy top, yo amo el metro. Yo no me había subido a este, pero sí al de otros países. Me gustó, ya les compartiré mi BTS (detrás de cámaras) de la experiencia, porque fue una algo extremo subirme al metro, pero sobre todo porque me divertí mucho. La gente que estaba ahí también fue muy cool”, comentó.

Danna Paola utilizando el metro de la Ciudad de México para su videoclip (Foto: Danna Paola / Youtube)

“XT4S1S” DE DANNA PAOLA