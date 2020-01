Danna Paola se convirtió en tendencia en redes sociales luego del enfrentamiento que tuvo con Gibrán y Francely en la ultima gala de “La Academia” de TV Azteca. La juez no se quedó callada y encaró a los académicos que la llamaron culera y no dudó en ponerlos en su lugar.

Gutiérrez regresó al escenario con mucho entusiasmo y luego de interpretar la canción “Calma”, la primera en ofrecer su crítica fue la protagonista de “Élite” , quien al principio se mostró sonriente y le mencionó “es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado”, además de destacar el ser disciplinado y haber prestado atención a las recomendaciones de sus maestros, “para mí ha sido maravilloso”.

Sin embargo, de inmediato Danna Paola estalló contra el joven y le reclamó “tú dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia”.

Estos comentarios sorprendieron a todos los presentes en el set e inmediatamente, la actriz no dudó en explicar que es lo que estaba pasando e inclusive se mostró un video de esta situación.

Danna Paola dijo que no se quedaría callada y se haría respetar. Gibrán y Francely no supieron que decir al respecto y solo atinaron a pedir las disculpas del caso.

Pero, ¿quienes son estos dos personajes que han logrado desatar la ira de Danna Paola?

¿QUIENES SON GIBRÁN Y FRANCELY?

“La Academia” de TV Azteca se estrenó en noviembre de 2019 y para esta nueva temporada Danna Paola fue convocada como uno de los críticos y sin duda, la artista ha demostrado ser implacable para emitir sus comentarios sobre la actuación de los académicos.

Al inició del programa fueron los 14 académicos lo que se encontraban luchando por el gran premio, pero uno a uno han ido siendo eliminados hasta la última gala de Gibrán Gutiérrez se despidió del reality musical y su novia Francely Abreu quedó en la mira tras la polémica que se armó con la intérprete de “Oye Pablo”.

GIBRÁN GUTIÉRREZ

Gibrán siempre es un joven muy talentoso que nació hace 19 años en Guadalajara, Jalisco. Su gusto por el canto inició cuando era niño, tenía solo tres años cuando su mamá lo escuchó y comenzó a grabarlo. Su afición siguió en aumento y en secundaria ganó un concurso de canto.

El consideró desde el primer momento que pertenecer a “La Academia” ha sido una gran oportunidad para aprender de los grandes maestros, pero en el camino, ha tenido muchos enfrentamientos con sus compañeros del reality y sin duda, la peor decisión fue insultar a Danna Paola y ella lo encaró.

La gran consecuencia de este problema con la juez es que fue descalificado y no podrá seguir en carrera por el gran premio.

FRANCELY ABREU

Francely nació el 10 de mayo de 2001 en Mérida, Yucatán. La música siempre fue parte de ella; a los cuatro años ya hacía melodías con su xilófono pero empezó a cantar al escuchar a su papá y querer imitarlo. De ahí que lo más triste que ha vivido es haberlo perdido, dos meses antes de cumplir quince años.

Su mayor logro fue hace dos años cuando subió un video suyo cantando a YouTube y alcanzó un millón de visitas; le gusta ver feliz a la gente con lo que hace.

Desde pequeña veía La Academia. Siempre soñó con entrar para seguir aprendiendo y cantando, no se imagina haciendo otra cosa.

DANNA PAOLA ENVÍA ÚLTIMO MENSAJE SOBRE POLÉMICA

Danna Paola ha sido tendencia en Twitter por encarar a Gibrán y Francely por hablar mal de ella. Muchos dijeron que el persona de “Lu” que interpreta en la serie “Élite” se le había subido a la cabeza y que debería ser autentica, así que la actriz no dudó en enviar un mensaje para aclarar los rumores que se han dado tras la emoción de la última gala de “La Academia” de Tv Azteca.

