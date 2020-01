Luego de que saliera a la luz el capítulo del programa mexicano La Academia, en el que Danna Paola ‘explotó’ muy enojada en contra del ahora ex participante Gibrán porque le dijo ‘culer...', la actriz y cantante cayó víctima de los memes que se hicieron virales en todas las redes sociales.

En Facebook , muchos hablaron sobre la situación actual de Danna Paola , la cuál se transformó en la protagonista viral de los primeros memes del año 2020, siendo también muy criticada por las cosas que le dijo a Gibrán.

“¿Así no soy c*lera contigo?. Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, comentó Danna Paola muy ofuscada luego de que haya visto el video en el que Gibrán le decía aquella palabra que es un insulto en México .

Más de estos comentarios se hicieron virales en Facebook y esto se ve reflejado en algunos de los memes que nos muestran frases como ‘¿Acaso soy tu amiga?’ o ‘Atrévete a decirme c*lera otra vez’.

“Que triste por ti porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar. Así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy culera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar”, finalizó Danna Paola.

