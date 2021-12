CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que el mundo se entera que Peter Parker es quien está detrás de Spider-Man, la vida del sobrino de May no vuelve a ser la misma en “Spider-Man: No Way Home”. Además del acoso de la prensa y los ataques de las personas que creen las mentiras de Mysterio, el personaje de Tom Holland debe lidiar con las autoridades que lo responsabilizan por la muerte del villano y otros desastres.

Tras su detención y la de sus amigos, Peter es liberado, pero aún debe responder por lo cargos en su contra. Por lo tanto, necesita un abogado que lo ayude a enfrentar al Departamento de Control de Daños, y quién mejor que Matt Murdock (Charlie Cox) para ayudar al héroe arácnido.

Matt Murdock, también conocido como Daredevil, se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) gracias a la serie de Netflix y Marvel que fue cancelada después de tres temporadas en noviembre de 2018, y ahora regresa en “Spider-Man: No Way Home”.

Charlie Cox como Matt Murdock en "Daredevil", serie de Marvel y Netflix (Foto: Marvel/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DE MATT MURDOCK EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Después de ser liberado, Peter Parker se reúne con Matt Murdock para pedirle algunos consejos. El abogado le explica a él, la tía May y Happy Hogan que no se presentan cargos contra del joven, pero también le advierte: “Es posible que haya esquivado sus problemas legales, pero las cosas empeorarán mucho. Todavía existe el tribunal de la opinión pública”.

En ese momento, un ladrillo atraviesa la ventana y para sorpresa de todos Matt se las arregla para atraparlo antes de que impacte contra algo o alguien. Cuando Peter preguntas cómo lo hizo, Murdock simplemente responde: “Soy un buen abogado”.

Aunque solo aparece en esa escena de “Spider-Man: No Way Home” es suficiente para entusiasmar a los fanáticos de Marvel, que ya tiene varias teorías respecto al personaje y a su regreso al MCU.

Tras la aparición de Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio) en el quinto episodio de “Hawkeye”, queda claro que ambos personajes de la serie de Netflix vuelven al Universo Cinematográfico de Marvel y podría ser parte de las series de Disney Plus.

Por lo tanto, es posible que Matt Murdock/ Daredevil aparezca en “She-Hulk”, además, se abre la puerta al regreso de otros actores como Deborah Ann Woll (Karen Page) o Elden Henson (Foggy Nelson).