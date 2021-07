Quienes siguen a diario “De vuelta al barrio”, de seguro se han preguntado por qué razón continúa el viaje por trabajo de Pedro Bravo. Como se recuerda, por encargo de Luis Felipe Sandoval, el popular Pichón tuvo que ir al país azteca por negocios y cuando se pensaba que ya iba a regresar, recibió la orden de que debía dirigirse a Bolivia. Una noticia que dejó muy tristes a todos los del barrio San José.

Debido a sus viajes laborales, al hijo de don Benigno sólo lo vemos a través de las videollamadas que realiza a sus familiares o amigos, quienes están al tanto de todo lo que le ocurre y le preguntan qué siente luego de haberse enterado del romance que iniciaron Anita y Pepo.

Aunque aún es incierto el retorno del gran amor de Malena, el actor que da vida a dicho personaje, Paul Martin, se animó a contar cuándo volveremos a verlo a través de nuestras pantallas.

Pedro Bravo es un padre de familia que enviuda y tiene a su cargo cuatro hijos. (Foto: América TV)

¿CUÁNDO VOLVERÁ PICHÓN A “DE VUELTA AL BARRIO”?

A través de sus redes sociales, Paul Martin se refirió a su posible retorno al exitoso programa. “Este video es para contarle a los hinchas de la serie de ‘De vuelta al barrio’ que me muero de ganas regresar, me muero de ganas de volver al barrio, pero todavía no se puede”.

“Estamos trabajando fuerte y justamente para eso, esta semana hay una prueba, que esperemos que todo salga bien; es decir, cada vez está más cerca ese regreso. Les mando un abrazo, todo mi cariño y toda la mejor vibra para ustedes”, publicó en su cuenta de Instagram.

Si bien, el estado de salud del histrión está mejorando, aún no se sabe cuándo lo veremos nuevamente en las pantallas.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DE LA SERIE DVAB?

El pasado 20 de mayo, el actor de 55 años recurrió a su cuenta de Instagram para contar el motivo por el que se alejó de los set de grabación.

“El 27 de febrero estaba en la azotea del edificio cargando una base de cemento, de unos treinta y cinco kilos, descalzo. Cuando levanto esta base, la sombrilla de la terraza que sostenía la base se iba sobre mi familia, mi instinto fue soltarla para evitar que la sombrilla golpee a mi familia y la base de cemento cayó sobre mi dedo gordo del pie”, narró.

“Se van a reír, justo en el dedo gordo del pie, así que lo hizo ‘leña’. El hueso se pulverizó, me llevaron de emergencia [al hospital], me operaron, me pusieron un con clavo y estuve así casi un mes en proceso de recuperación lento, casi pierdo una parte del dedo. Fue complicado el asunto”, añadió.

Contó que al mes le sacaron el clavo y comenzó a pisar, pero esto provocó que se le hinche el pie. “Parecía que había una infección y otra vez me operaron, me dieron antibiótico por un mes y medio (…). Ahora estoy pisando ya poquito, ya no se hincha, pero se pone rojo o moradito; tengo que estar con el pie levantado la mayor parte del día, pero por lo menos estoy pisando y es un avance. Ahora saben que me cayó un bloque de cemento en el dedo y lo hizo puré”.