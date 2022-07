“Stranger Things” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix en los últimos años. Los hermanos Duffer son los encargados de desarrollar la producción y la historia detrás de cada nueva temporada. Los resultados de su trabajo se reflejan en el número de visualizaciones que ha tenido la cuarta temporada. Ahora han fijado su interés en lograr hacer, de forma correcta, la adaptación de uno de los animes más famosos.

El manga de “Death Note” fue escrito por Tsugumi Oba en el año 2003 y, posteriormente, fue animado por Madhouse. A la fecha es considerado como uno de los animes más memorables, ganando incluso el premio a mejor anime en “Tokyo Anime Awards” del 2007.

Llegó a tener varias adaptaciones live-action. Una de las más recientes fue la Netflix en el 2017, pues ya contaba con los derechos para la reproducción de la obra. Esta era una versión occidental con personajes estadounidense, la cual dirigió Adam Wingard.

Sin embargo, la película tuvo comentarios mixtos y varios negativos. El sitio web de reseñas “Rotten Tomatoes” le dio una calificación de 37%, mientras que en las redes sociales diversos usuarios la tildaban de ser una adaptación mediocre. Debido a esto, la secuela que se tenía planeada no se llevó a cabo y, en su reemplazo, Netflix ha optado por hacer algo nuevo a manos de los hermanos Duffer.

La versión live-action de "Death Note" fue protagonizada por Nat Wolf y Lakeith Stanfield (Foto: Netflix)

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA ADAPTACIÓN?

Matt y Ross Duffer crearon recientemente su productora “Upside Down Pictures”, la cual llevará diversos proyectos confirmados para la plataforma Netflix, entre ellos una nueva producción sobre el anime “Death Note”.

Por el momento, no se tienen detalles específicos, incluso no se ha mencionado si serán ellos quienes la dirijan. Lo que sí se sabe, es que se confirmó que será una historia nueva y ajena al fiasco anterior.

De igual manera, se informó que ya cuentan con todos los derechos para producirla y que no se desarrollará una película, sino que será una serie con diversos capítulos. Se especula que esta no tratará de ser una adaptación precisa del anime, sino una versión libre y que solo tomará algunas bases del producto original.

Los hermanos Duffer han declarado que el objetivo de su nueva compañía será generar las historias que los inspiraron mientras crecían.

“Historias que tienen lugar en esa hermosa encrucijada, donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, donde el gran espectáculo coexiste con el trabajo de personajes íntimos, donde el corazón gana al cinismo”, comentaron los hermanos a través de la revista Deadline.

OTRAS ADAPTACIONES QUE SE HAN REALIZADO DE “DEATH NOTE”

A lo largo de los años, “Death Note” ha sido adaptada en varias ocasiones. La primera de ellas se estrenó en junio de 2006 y se tituló “Death Note”, teniendo una gran recepción por el público japonés. Mientras que la segunda se tituló “Death Note: The last name” y se presentó en los cines en noviembre de ese mismo año.

La tercera cinta del anime fue estrenada en el año 2008 y tuvo como nombre “L change the world”, centrándose en el detective L y sus últimos días de vida. Finalmente, la última película de Warner Bros se estrenó en el año 2016 bajo el título de “Death Note: Light up the new world” y finalizó la saga de los filmes anteriores.

Cabe aclarar que las producciones de Warner fueron dirigidas por Shusuje Kaneko, Hideo Nakata y Shinsuke Sato, todas actuadas por actores japoneses y realizadas para el público de dicho país.

LO QUE VIENE DESPUÉS DE “STRANGER THINGS”

“Upside Down Pictures”, la nueva productora de los hermanos Duffer está lista para ponerse a trabajar. Por ello, hay varios proyectos en camino, los cuales llegarán dentro de poco.

Una serie original de los creadores de Jeffrey Addiss y Will Matthews, titulada “Dark Cristal: Age of resistance”.

La adaptación a serie de la novela “1984″ de Stephen King y Peter Straub llamada “The Talisman”. Se realiza en colaboración con Amblin Entertainment y Paramount Television de Steven Spielberg.

Una obra de teatro ambientada en el mundo de “Stranger Things”.

Una serie spin-off de “Stranger Things”.

La serie live-action de “Death Note”.

TRAILER DE “DEATH NOTE” (2017)