Demet Özdemir es una de las actrices más populares en Turquía y a nivel internacional. Desde que saltó a la fama con la serie “Pájaro soñador” (“‘Erkenci Kus”), donde comparte créditos con Can Yaman, su carrera ha ido en ascenso y se ha ganado el cariño del público. Sin embargo, la popularidad que hoy goza también tiene un lado negativo: los ‘haters’.

El papel que la hizo conocida fue el de Sanem en “Pájaro soñador”, a partir de entonces su fama se disparó por las nubes. Luego llegaron otros proyectos importantes a la carrera de Demet Özdemir como “Mi hogar, mi destino”, “Tácticas del amor”, “Habitación 309″, entre otros, que la convirtieron en toda una celebridad.

Si bien los actores y actrices están acostumbrados a la exposición mediática, lo cierto es que no siempre saben lidiar con el ataque de los ‘haters’ en las redes sociales. De hecho, muchos han manifestado que les afectan los comentarios negativos o informaciones falsas que se difunden en la red. ¿Qué dijo Demet Özdemir sobre este tema? Aquí te lo contamos.

Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía (Foto: Demet Özdemir/ Instagram)

¿QUÉ DIJO DEMET ÖZDEMIR SOBRE LOS ‘HATERS’ EN LAS REDES SOCIALES?

Al igual que otros reconocidos actores y actrices, Demet Özdemir no es ajena a los ataques en las redes sociales. Si bien la fama trae reconocimiento y el cariño de los fans, también expone a los artistas a las críticas gratuitas y a los ataques de los ‘haters’, que arremeten contra cualquiera.

Recientemente, Demet Özdemir le dijo a los medios turcos que no está obsesionada con los malos comentarios que recibe a través de las redes sociales. Sin embargo, no puede evitar que le afecten, como cualquier persona.

“No puedo decir que no me importen los malos comentarios. Hay momentos en que me siento triste”, afirmó la protagonista de “Pájaro soñador”.

Demet Özdemir no es ajena a los ataques en las redes sociales (Foto: Demet Özdemir/ Instagram)

Y es que las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, donde los usuarios pueden tener comentarios cariñosos y positivos, pero también atacar a las celebridades. De hecho, ahora las informaciones (verdaderas o falsas) se difunden con mucha rapidez y se originan debates, que terminan por hacer daño a los famosos.

Demet Özdemir está consciente de esto, pero también se siente vulnerable cuando recibe malos comentarios. A la actriz turca le preocupa que haya tanta gente que disfrute haciendo daño bajo el anonimato que te permiten las redes sociales.

“Aparte de los comentarios que me han hecho, mi verdadero pesar es que la gente pueda vomitar tanta malicia, sabiendo que los vamos a ver y leer. Hay quienes se alimentan de linchamientos”, reflexionó la actriz.