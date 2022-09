Disney+ ha llegado con fuerza a Turquía y, como parte de su contenido original, ha apostado por la telenovela “Dünyayla Benim Aramda”, protagonizada nada menos que por Demet Özdemir, de “Pájaro soñador”; y Bugra Gülsoy, el actor de “Mi Hija”. Conoce de qué se trata esta divertida historia, que, en la vida real, se trajo abajo una relación amorosa.

“Dünyayla Benim Aramda” marca el regreso a las pantallas de Özdemir, quien a finales de agosto se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La actriz alcanzó popularidad gracias a la serie “Pájaro soñador”, donde compartía roles con Can Yaman.

Su compañero de historia es Bugra Gülsoy, quien logró la fama internacional con sus protagónicos en las exitosas “Mi hija” y ”Amor a segunda vista”, y quien ahora tiene la oportunidad de alcanzar un nuevo éxito.

Cabe recordar que, en principio, Kerem Bürsin, el protagonista de “Love Is in the Air”, había accedido a ser el protagonista de la telenovela, pero los problemas que este papel le ocasionó con su entonces novia, Hande Erçel, quien no se lleva nada bien con Özdemir, hizo que se retractara.

¿DE QUÉ TRATA “DÜNYAYLA BENIM ARAMDA”?

“Dünyayla Benim Aramda” o “Entre el mundo y yo”, en su traducción al español, es una comedia romántica, que trata sobre un triángulo amoroso con un juego en las redes sociales de fondo.

Es protagonizada por la popular y carismática actriz Demet Özdemir, quien se mete en la piel de Ilkin, la jefa de redactora de la aclamada revista Moqquete. Su novio es Bugra Gülsoy, quien encarna a un famoso actor llamado Tolga. La aparición de Sinem, quien es la actriz Hafsanur Sancaktutan, afectará la estabilidad de la pareja.

A Ilkin le preocupa que su novio ya no esté enamorado de ella y, para comprobar su fidelidad de su pareja, inventa un juego en las redes sociales. Decide comunicarse con él desde una cuenta falsa para seducirlo. ¿En qué acabará?

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “DÜNYAYLA BENIM ARAMDA”?

La telenovela tiene ocho capítulos y una temporada ya estrenada en la plataforma de Disney Plus en Turquía, que, de momento, ya emitió tres episodios. No se descarta que la producción se pueda extender.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “DÜNYAYLA BENIM ARAMDA”?

La serie “Entre el mundo y yo” se empezó a emitir el 14 de septiembre de 2022 por la plataforma Disney Plus en Turquía. Promete ser una de las producciones más importantes del año.

“Entre el mundo y yo” se empezó a emitir el 14 de septiembre de 2022 (Foto: Disney Plus)

REPARTO PRINCIPAL DE “DÜNYAYLA BENIM ARAMDA”

Demet Özdemir: Ilkin

Buğra Gülsoy: Tolga

Hafsanur Sancaktutan: Sinem

Metin Akdülger: Kenan

Zerrin Tekindor: Burcin

Ibrahim Selim: Cuneyt

Melisa Döngel: Ceren

¿CÓMO LLEGÓ BUĞRA GÜLSOY A “ENTRE EL MUNDO Y YO”?

En principio, la propuesta como protagonistas de “Entre el mundo y yo” era Buğra Gülsoy y Hande Erçel, pero en primera instancia el actor fue descartado y la actriz se negó a formar parte del proyecto por unas escenas subidas de tono que la directora de la ficción no quiso eliminar.

Posteriormente, la producción llamó a Kerem Bürsin y a Demet Özdemir para ser la pareja principal de la historia, pero el galán turco se retractó porque esto habría ocasionado el fin de su relación, quien tiene una rivalidad con la actriz.

Es así que los realizadores se vuelven a comunicar con Buğra Gülsoy, quien ahora sí se mostró interesado en el papel. Özdemir quedó como coprotagonista.

¿QUÉ PRODUCTORA ESTARÁ A CARGO DE “ENTRE EL MUNDO Y YO?

La producción de “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco) estará a cargo de MF Yapim, uno de los grandes estudios de la ficción turca. Son ellos los que han creado series como “Love is in the air”, “Mucize Doktor”, “Mujer” (”Kadin”), “Madre” (”Anne”) y “Evlilik Hakkında Her Şey”.