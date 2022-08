Ahora que está de moda la película “Depredador: La presa”, cinta exclusiva de Star Plus, es imposible no recordar la primera producción de esta exitosa saga que fue lanzada en el año 1987 y que tuvo como protagonista al actor Arnold Schwarzenegger al interpretar al Mayor Alan ‘Dutch’ Schaefer.

Aquel largometraje inició una serie de películas al respecto porque los espectadores acudieron en masa a las salas de cines a verla. Además, la crítica también apoyó muchísimo. Sin embargo, el resultado pudo no haber sido el mismo, pues hubo la posibilidad de que sea más épico gracias a los planes originales.

Y es que se supone que el actor Jean-Claude Van Damme interprete al Depredador, pero esto no llegó a pasar. Incluso, el artista nacido en Bélgica ya estaba en el lugar de las grabaciones e hizo trabajos con el traje del alienígena sin imaginarse que luego sería reemplazado en el papel.

Unos años después, el propio Van Damme dio su versión de los hechos y contó por qué habría sido dependido. Es por ello que ahora vamos a ahondar en ese tema, el cual causó mucha polémica entre todos los implicados.

El actor Jean-Claude Van Damme estuvo a punto de ser partícipe de "Depredador" (Foto: Jean-Claude Van Damme / Instagram)

¿POR QUÉ JEAN-CLAUDE VAN DAMME FUE DESPEDIDO DE DEPREDADOR?

En una entrevista con fecha de publicación en 2019 por el Hollywood Reporter, Van Damme explica que su salida de la película no se debió a problemas en su comportamiento, como se había creído por esos años.

De acuerdo con sus declaraciones, su salida se debió a problema con el traje del alíen, el cual no era lo suficientemente seguro ni cómodo para grabar una larga película, al punto de no poder realizar algunas maniobras.

“Cuando el productor Joel Silver me pidió que saltara, sabía que no podría. Le dije: ‘Eso es imposible, Joel. Creo que vamos a tener un problema’, y luego me reemplazó”, manifestó.

EL PROBLEMA DEL TRAJE DE DEPREDADOR

Al contar algunos detalles sobre su salida del proyecto, Van Damme fue contando algunos de los problemas que vivió dentro del traje, llamando la atención por el gran cambio que existe en la actualidad debido al uso de la tecnología en este tipo de situaciones.

“Fui a este lugar, me pusieron cosas encima y comenzaron a derretirlas, estaba hirviendo. Me gusta respirar, ¿sabes?. Tenía a mi lado a un amigo y le dije: ‘No lo voy a lograr’. Me pusieron un tubo en la boca, y en ese momento yo era sólo un hombre de pie, cubierto en ese yeso durante al menos 20 minutos”, comentó el famoso actor de 61 años.

Es más, según sus palabras, estar vestido de aquella forma le provocó una pesadilla, pues las condiciones climáticas empeoraban ese sentir.

“Era una pesadilla, el traje estaba hecho de goma y hacía mucho calor en México. La gente se desmayaba y yo estaba allí sudando. Luego pusieron un tubo de aire acondicionado y entonces hacía demasiado frío, demasiado calor, demasiado frío”, comentó.