Como todas las últimas apuestas de Netflix, “Descuida, yo te cuido” (“I Care a Lot” en su idioma original) se ha posicionado dentro del Top 10 en varios países del mundo a penas pocos días después de su estreno. La oscura e inquietante comedia está dirigida por J. Blakeson y Rosamund Pike interpreta a Marla Grayson, el personaje principal que se ganó el odio de la audiencia como muy pocos en el cine.

Marla Grayson se aprovecha de hombres y mujeres mayores, a los que roba sus propiedades al tiempo de enviarlos a hogares de ancianos... hasta que tropieza con Roman Lunyov (Peter Dinklage) un sujeto que es tan depredador como ella. En estas circunstancias, un choque se hace inevitable entre estos dos individuos, uno más vicioso y ruin que el otro con tal de concretar sus estafas.

En el acto final de “Descuida, yo te cuido”, Marla Grayson consigue todo lo que anhelaba y parece que le irá mejor que nunca; sin embargo, es asesinada por el Señor Feldstrom (Macon Blair), quien buscaba vengarse de ella tras haber encerrado a su madre en un asilo y no permitirle el acceso. El desenlace de la película ha dividido a la audiencia, pues consideran que el final del personaje principal termina siendo castigado de una manera ridícula. Ante ello se reveló que la cinta de Netflix en realidad tenía otra conclusión.

EL FINAL ALTERNATIVO DE DESCUIDA, YO TE CUIDO

J Blakeson reveló que “I Care a Lot” tenía un final alternativo y era más desafiante que el que se mostró en pantalla. El director de la película fue entrevistado por Cinema Blend y explicó los detalles de este.

De acuerdo con el cineasta inglés había un final en el que Marla no terminaba asesinada y se salía con la suya, pero sentía que era raro y que no encajaba con el resto de la historia. “En la edición, intentas muchas cosas y formas diferentes. Nunca querrás tener una avenida que no se explore y probamos la otra avenida y se sintió demasiado extraña…”, contó.

Si bien el final que quedó generó una serie de comentarios, ese, según el director, era lo que querían lograr: que la audiencia reaccionara al ver a morir a tan despiadado personaje. Eso sí, Blakeson no ha mencionado nada sobre si se llegó a filmar el final alternativo.