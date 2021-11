“Doctor milagro” llegó a su final en Argentina con un emotivo capitulo que puso punto final a la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y síndrome de Savant que se convierte en un genio de la cirugía pediátrica. El último capítulo de la telenovela turca estuvo marcado por momentos muy conmovedores, donde las historias del resto de personajes del hospital Berhayat se cerraron definitivamente.

El martes 9 de noviembre, Telefe emitió el último capítulo de “Doctor milagro” que será imborrable para todos los fanáticos que se prendieron a la serie turca. El final, cargado de mucha emotividad y drama, llegó a marcar hasta 19 puntos de rating en el momento en el que Alí, Nazli y compañía se despidieron de la teleaudiencia.

“Doctor milagro” finalizó con la boda de Alí y Nazli. Pero antes de la gran fiesta ocurrió un hecho peculiar: Alí desapareció. La tensión iba en aumento a medida que los amigos lo buscaban desesperadamente sin éxito, mientras otros hechos marcaron el gran final de esta historia.

“Doctor milagro” se estrenó en Argentina el pasado 12 de abril de 2021 por la señal de Telefe (Foto: Medyapım / MF Yapım)

FINAL EXPLICADO DE “DOCTOR MILAGRO”

“Doctor milagro” se estrenó en Argentina el pasado 12 de abril de 2021 por la señal de Telefe y desde entonces se convirtió en un éxito sin precedentes. La serie turca causó mucho furor y cosechó miles de fans que siguieron fielmente cada capítulo de esta historia que conmovió al mundo.

El último capítulo de “Doctor milagro” tuvo como escenario principal la boda de Alí y Nazli. La ceremonia que iba a unir a los jóvenes estuvo marcada por la desaparición de Ali.

La tensión iba en aumento a medida que los amigos lo buscaban desesperadamente sin éxito, mientras intentaban que su futura esposa no notara la ausencia del joven.

"Doctor milagro" fue creada por Pınar Bulut y Onur Koralp, a partir de la serie coreana "Buen doctor" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz y ella huyó corriendo, sospechando que la había dejado plantada. Mientras Nazli escapaba se chocó cara a cara con Ali quien tenía una explicación más que justa.

Él fue a buscar a su madre para invitarla a la boda pero ella, con una nueva familia construida, se negó a asistir a la ceremonia y le pidió que la olvidara. Ali, intentando salvar a su prometida del mismo sufrimiento, movió cielo y tierra con el objetivo de encontrar a su suegro, con quien Nazli se había despedido con una terrible discusión.

Tras el esperado reencuentro y con todos los obstáculos superados, Alí y Nazli finalmente se dieron el sí y festejaron rodeados de sus seres queridos y colegas del hospital Berhayat.

El amor entre Doctor Milagro y Nazli nació en los pasillos del hospital (Foto: MF Yapim)

Además, en la fiesta de la boda se consolidaron otras parejas de esta historia como la de Ferman y Beliz y también la de Muhsin Korunmaz y Gülin.

La exitosa telenovela turca finalizó con un recorrido por los pasillos del hospital que vio crecer a hospital Berhayat y la reproducción de una serie de fotos que muestran la vida que tanto él como el resto de los personajes llegaron a construir.

“Mi nombre es Ali Vefa. Tengo autismo. Soy cirujano, doctor, papá...soy una persona. Viví como todos los demás. No me olvides...”, dijo el joven cirujano, poniendo fin a “Doctor milagro”. Ali Vefa no solo llegó a convertirse en médico y esposo sino que también fue padre.

Aunque en un inicio nadie apostaba más fichas por la telenovela turca, “Doctor milagro” terminó convirtiéndose en un éxito rotundo en Argentina. Su conmovedora y potente historia, más un elenco de talentosos actores, con una superproducción que hizo realidad esta ficción, fueron la combinación perfecta para asegurar el triunfo de la serie turca.